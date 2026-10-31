Ma perché Simona Ventura rompe così tanto a Barbara D’Urso? Non sarà un po’ “gelosetta”? SuperSimo a “Ballando con le stelle” ha scelto il ruolo di disturbatrice seriale

Fatto sta che Barbara rimane ancora la più attenzionata di questa edizione. E se non puoi essere Barbara D’Urso, come fai a farti notare? Scegliendo il ruolo dell’antagonista disturbatrice. Simona Ventura sta puntando tutto sulla provocazione alla D’Urso. Durante la prima puntata era stata lei ad accendere la polemica tra lei e Ornella Muti, giocandosi un: “Non è che sei un po’ gelosetta?”, dopo che Barbara aveva fatto un piccolo appunto sulla performance di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, suo ex partner di ballo nella precedente edizione. Da lì in poi gli interventi di Simona sono spesso incentrati sugli interventi di Barbara, più che sulle performance di ballo. E proprio perché questo ruolo appare quasi una forzatura dell’ultimo minuto, riteniamo di poter dire a Simona: anche meno! Perché sei Simona Ventura, il tuo nome ti precede e non hai bisogno di stuzzicare la D’Urso per prenderti la luce.

Tra l’altro, l’antipatia che c’è tra lei e Barbara oltrepassa lo schermo. Pare che Simona abbia scelto di unire l’utile al dilettevole: mentre si ritaglia il suo ruolo da disturbatrice a Ballando, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, chissà, forse rimasto tra il piede e la suola per troppo tempo! Stasera assisteremo a una nuova puntata dello show, ciò che non sarà nuovo sarà il commento di Simona che, durante la performance in pista, pare guardare decisamente da un’altra parte, mentre Barbara D’Urso - almeno per ora - possiamo definirla tranquillamente “schivatrice” di provocazioni di professione: Simona, recupera! Per ora l'angioletto è in vantaggio.