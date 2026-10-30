Ma chi conosce i concorrenti di “Pechino Express”? Rocco Siffredi trascina un cast di non famosi: c’è chi ha milioni di follower e chi ha bisogno di essere rilanciato

Ok, diamo un po’ di informazioni di rito sulla nuova edizione di Pechino Express: sappiamo che andrà in onda su Sky e in streaming su NOW il prossimo anno. E fino a qui tutto bene, tutto confermato. A condurre ci sarà ancora Costantino Della Gherardesca e questo è uno di quei casi in cui “repetita iuvant”, come direbbero i latini: Costantino funziona bene ed è meglio lasciarlo lì dov’è, meglio non rischiare. L’unico aspetto su cui, invece, si doveva rischiare era il cast. Sappiamo bene che Pechino Express è un programma che si alimenta di avventure, reazioni dei concorrenti e competizione, ergo: chi siano poi i concorrenti, ben presto durante la gara, diventa un dato irrilevante. Non siamo al Grande Fratello, dove i copioni li scrive il personaggio, siamo in un reality d’avventura e, per assurdo, il meno famoso potrebbe essere quello che ravviva di più il programma, com’è già capitato nelle edizioni precedenti. Però c’è da dire che i nomi di questo cast richiedono una ricerca approfondita, perché la prima domanda che sorge spontanea scorrendo la lista è: ma chi sono?
A prendersi la scena ancora prima della messa in onda di Pechino sono sicuramente Rocco Siffredi e la moglie Ròzsa Tassi. Per Rocco non servono presentazioni, quindi eviteremo di scavare nella sua lunga (aggettivo casuale) carriera. Nel 2015 aveva preso parte al cast de L’isola dei famosi e si era dimostrato anche un ottimo animale da reality, oltre che da camera (cinematografica, s’intende). Osservarlo concorrere a Pechino con la moglie potrebbe regalare momenti di televisione curiosi e interessanti. D’altronde la serie Netflix Supersex analizzava molto la giovinezza di Rocco e poco il suo presente: l’accoppiata con la donna più fortunata del mondo a Pechino potrebbe essere il tassello che manca nella sua storia. Un’altra coppia è formata da Franceska Nuredini e Ginevra Festa. Ormai è chiaro che Elodie dispensa ballerine nei vari reality: se al Grande Fratello VIP di quest’anno ha preso parte Megan Ria, l’attuale compagna Franceska si prepara a mostrarci altro oltre che un fisico da urlo e i limoni con la cantante pop. Non che a primo acchito la Nuredini ispiri particolare simpatia, ma chissà, magari a Pechino ci farà ricredere! A gareggiare al suo fianco è un’altra ballerina di Elodie: Ginevra Festa, meno conosciuta perché pare non si sia ancora limonata la cantante nonostante faccia parte del suo corpo di ballo, ma mai dire mai! Ecco che, a proposito di musica, in lista ci sono anche Benji e Fede: ma cantano ancora? Chissà se Costantino Della Gherardesca oserà chiederglielo. Lontani i tempi in cui le loro canzoni diventavano hit estive e le teenager si strappavano i capelli sotto il palco. Marracash in Purdi cantava: “Bambolotti come Benji e Fede(z)”; staremo a vedere se il duo riuscirà a smetire questa diceria.
Ma qui inizia il bello. Google alla mano e iniziate a digitare questi nomi: Alessia Lanza e Andrea Fatino. Lei tiktoker che ha scritto anche libri, che francamente ci risparmiamo la curiosità di leggere perché sì: abbiamo pregiudizi. Lui content creator ossigenato: ecco la quota Gen-Z di Pechino. Se non li conoscete siete troppo vecchi, come la sottoscritta. Il lista ci sono anche gli sportivi: Andrew Howe e Tommaso Marino; chi fa sport tende a reggere meglio i ritmi del programma, su di loro si hanno alte aspettative. Ancora musica nella prossima coppia: Cleo Ungarelli mette via Le Bambole di Pezza e si infila lo zaino con accanto la sua chitarrista, Dani Piccirillo: dopo Sanremo serve un viaggio che depuri dallo showbiz! Se Angela “Bella Fisica” vi sembra il nome di una pornostar, vi sbagliate: a coprire la quota hot Rocco basta e avanza. Angela in realtà si chiama Lin Jianghu, la “Bella Fisica” è invece l’attrice Michela Rullo, che sui social è solita sottoporre ad Angela diverse problematiche che la cinese risolve da supereroina: i social sono il suo regno e ha ottenuto anche un programma che racconta la sua vita su Real Time. Accanto ad Angela c’è Alessandro Zhu, suo figlio.Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti: conduttore radiofonico e autore e conduttore, sembrano quelli che, ad occhio e croce, ne sanno di più di dinamiche televisive: si serviranno delle loro conoscenze? A coprire la quota “bono e pure intelligente” ci pensa Alessandro De Marco, “il DeNa” di Geopop, quello che ti consiglia di bere acqua e di mangiare la frutta e tu lo fai, solo perché te lo dice con uno sguardo da sex symbol della porta accanto. E con lui gareggia Maria Bosco, un’altra “geopopper”: ingegnera matematica ed ex pallanuotista. A chiudere il cerchio è Elisabetta Gregoraci con la sorella minore Marzia che, se non fosse per la differenza d’età sembrerebbe la sua gemella. Chissà se Ely reciterà il suo rosario anche a Pechino come al GF VIP.
Questo cast, ad eccezione di pochissimi volti già ampiamente noti al grande pubblico, sembra essenzialmente una sterminata galleria di sconosciuti. Tra tiktoker dai libri evitabili, ballerine “elodiane” e divulgatori scientifici versione sex symbol, con qualche figura emersa dai meandri più folcloristici dei social, la sensazione iniziale è quella di dover fare un rally su Google prima ancora di mettersi sul divano. Ma, in fondo, è proprio questo il bello di Pechino Express. Quando ti ritrovi a percorrere migliaia di chilometri con uno zaino pesante sulle spalle, senza soldi e a caccia di un passaggio sotto la pioggia, le stelline della TV e gli illustri sconosciuti si ritrovano tutti esattamente sullo stesso piano. Anzi, molto spesso sono proprio i perfetti estranei a regalarci le perle migliori e i crolli emotivi più autentici che alzano lo share. Noi aspettiamo di capire quale sarà la coppia più spietata. E chissà se questo esercito di “chi?” saprà trasformarsi in un altro azzardo vincente del programma.