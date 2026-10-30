Ma chi conosce i concorrenti di “Pechino Express”? Rocco Siffredi trascina un cast di non famosi: c’è chi ha milioni di follower e chi ha bisogno di essere rilanciato

Ma qui inizia il bello. Google alla mano e iniziate a digitare questi nomi: Alessia Lanza e Andrea Fatino. Lei tiktoker che ha scritto anche libri, che francamente ci risparmiamo la curiosità di leggere perché sì: abbiamo pregiudizi. Lui content creator ossigenato: ecco la quota Gen-Z di Pechino. Se non li conoscete siete troppo vecchi, come la sottoscritta. Il lista ci sono anche gli sportivi: Andrew Howe e Tommaso Marino; chi fa sport tende a reggere meglio i ritmi del programma, su di loro si hanno alte aspettative. Ancora musica nella prossima coppia: Cleo Ungarelli mette via Le Bambole di Pezza e si infila lo zaino con accanto la sua chitarrista, Dani Piccirillo: dopo Sanremo serve un viaggio che depuri dallo showbiz! Se Angela “Bella Fisica” vi sembra il nome di una pornostar, vi sbagliate: a coprire la quota hot Rocco basta e avanza. Angela in realtà si chiama Lin Jianghu, la “Bella Fisica” è invece l’attrice Michela Rullo, che sui social è solita sottoporre ad Angela diverse problematiche che la cinese risolve da supereroina: i social sono il suo regno e ha ottenuto anche un programma che racconta la sua vita su Real Time. Accanto ad Angela c’è Alessandro Zhu, suo figlio.Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti: conduttore radiofonico e autore e conduttore, sembrano quelli che, ad occhio e croce, ne sanno di più di dinamiche televisive: si serviranno delle loro conoscenze? A coprire la quota “bono e pure intelligente” ci pensa Alessandro De Marco, “il DeNa” di Geopop, quello che ti consiglia di bere acqua e di mangiare la frutta e tu lo fai, solo perché te lo dice con uno sguardo da sex symbol della porta accanto. E con lui gareggia Maria Bosco, un’altra “geopopper”: ingegnera matematica ed ex pallanuotista. A chiudere il cerchio è Elisabetta Gregoraci con la sorella minore Marzia che, se non fosse per la differenza d’età sembrerebbe la sua gemella. Chissà se Ely reciterà il suo rosario anche a Pechino come al GF VIP.