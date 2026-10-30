L’estranea, anatomia di una famiglia infelice. Lo sceneggiatore De Chirico: “Io e Strippoli raccontiamo una Puglia borghese che abbiamo vissuto entrambi”

L’estranea chiama in causa il tema della responsabilità individuale e dello spostare il peso delle proprie colpe sugli altri: come sei partito nella scrittura mettendo al centro questo elemento?

Il processo di scrittura con Paolo è un processo che si è collaudato e raffinato nel tempo. Quando lui mi ha manifestato l'idea di scrivere un film insieme, aveva già in mente tre racconti brevi. Il secondo riguardava una donna che stringeva un patto con una sconosciuta per salvare la gamba di sua figlia, distrutta dal morso del cane di famiglia. Questa manciata di parole è bastata a far scattare quella specie di morbosità: e dopo cosa accade? La storia esisteva solo nella sua forma atomica, la più pura e inviolabile. Una grande idea regge quando all’origine ne percepisci la forza.

E da lì è iniziato il viaggio.

Per quanto la scrittura sia andata molto veloce, fluida, a un certo punto sembrava tutto incastrarsi. Nella prima fase della carriera, quando non hai ancora quell'esperienza decennale dei grandi autori, è fondamentale avere tempo: noi lo abbiamo avuto.

La prima cosa che avete deciso di fare?

Far vivere questi personaggi, abbiamo costruito la famiglia Colonna così nel dettaglio da vivere una sorta di delirio dissociativo: parlavamo di Anna, di Walter, di Alice come se fossero dei nostri familiari. L’estranea è l'anatomia di una famiglia infelice.

E qual è il personaggio che ti sei divertito di più a scrivere insieme appunto a Paolo?

Anna di Jasmine Trinca e l'estranea di Valeria Bruni Tedeschi. Per l’estranea avevamo in mente l'immagine di una donna sin dall'inizio, non so dire perché e come, però doveva possedere un'eleganza quasi atemporale. Era chiaro il suono dei tacchi che rimbombavano, anticipando il suo arrivo con il trench beige nella cappella di un ospedale durante la notte. E abbiamo immaginato il fumo delle sigarette in chiesa. Pur essendo una scelta scivolosa quella di pensare all’attore per un personaggio, l’estranea è stata costruita su Valeria, capace di vivere in un confine fragilissimo, sulla soglia dell’illusione effimera, un sogno; ma al tempo stesso doveva avere l'elemento opposto: resistente allo spazio e al tempo, una sorta di vampiro di Jim Jarmusch. All'inizio è una donna rassicurante, vede le fragilità dell’altra persona e poi affonda le unghie nelle ferite più virulente. Ma lo fa accarezzandoci il bordo della cicatrice. L'estranea è capricciosa, divertente, cattiva, compiaciuta. Valeria ha fatto sue quelle azioni.