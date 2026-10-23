Ma com’è “Cambogia”, l’esordio da regista di Lundini alla Festa del cinema di Roma? Distopia, esplosioni e un dilemma morale che riguarda tutti (non solo gli artisti)

Valerio Lundini è Valerio De Nicolais, a sua volta Tramezzino. Il primo è il comico che tutti conosciamo, il secondo il nome del protagonista che interpreta nel suo film, il terzo invece, il personaggio di finzione recitato da De Nicolais. Insomma, l'opera prima di Lundini, presentata alla Festa del cinema di Roma, è metacinema e distacchi impossibili tra realtà e simulazione. Senza stare a recuperare una sfilza di nomi che hanno fatto un’operazione vagamente simile nel cinema, dal muto fino ai giorni nostri, citando così, solo i primi che ci saltano in mente da La rosa purpurea del Cairo a Le Deuxième Acte, rovistando anche in un gioco sfiziosamente immortale alla 30 anni in 1 secondo, quello che viene da dire su Cambogia è che è sì un titolo brillante ed esilarante, ma anche un'indagine sulla rappresentazione, la percezione di sé e dello showbiz. Guarda caso in streaming c’è anche Peccato di Emanuela Fanelli, attrice nata insieme all’attore e comico romano proprio sotto le stelle di Una Pezza di Lundini e ora entrambi, lei in una serie, lui in un film, si interessano di temi simili. Da una parte, la futura e distopica vita di una star oramai lontana dai riflettori come scusa per indagare anche il sistema in chiave mockumentary; dall’altra, un attore e un personaggio per scrutare la dinamica del successo e la cura nell’arte.