Pier Silvio, le serie turche c'hanno rotto il caz*o. Ma davvero la tv di Berlusconi non sa darci niente di meglio che fiction doppiate male e senza trama?

“Il sacrificio” che ha scelto di compiere non è cosa da poco. Data la carenza di ascolti tv dei programmi che un tempo sfamavano tutta l’equipe del Biscione, da un po’ di anni Mediaset ha deciso di puntare sulle fiction turche che, gradualmente, hanno iniziato a dominare il palinsesto perché, per qualche astruso motivo, tirano un botto. Benedetto sia Can Yaman, santo salvatore di Mediaset! Da lì in poi su Canale 5 vediamo più turchi che Maria De Filippi.

E quindi il capitano Piersilvio, scaltro come una faina, decide di scendere in campo e accogliere le richieste del pubblico delle “turchine e turchini” pubblicate in massa su TikTok: vogliono che la fiction turca Far Away abbia un seguito perché, a quanto pare, Mediaset l’aveva sospesa. E non solo Piersilvio decide di accontentare i fedelissimi della serie, ma per annunciarne il proseguimento fa un reel con l’IA (particolarmente realistico, c’è da dirlo) dove si vede lui, in giacca e cravatta, nel suo ufficio con le finestre vetrate e bagnate dalla pioggia fuori, che scorre i video delle “turchine” e decide così di accogliere la loro richiesta. Caption del reel: “Turchine e Turchini... e promessa sia” più bandierina della Turchia. Il tutto con in sottofondo canzoni neomelodiche (sempre create con intelligenza artificiale), mentre Piersilvio sorride in camera con l’aria di chi ha appena deciso di conquistar l’America: “So io Piersilvio e vi sto sentendo e sta promessa ve la posso e ve la voglio fà; su Canale 5 vi farà sognà” e altre parole incomprensibili che in confronto Geolier rappa in italiano aulico. Questo “canta” in lip sync Piersilvio. Sullo sfondo il temporale cessa e si apre un paesaggio soleggiato: Piersilvio mantiene le promesse e i turchini nei commenti impazziscono. Far Away continuerà ad essere trasmessa. Amen.