“Amici” sì, ma pure “maestri” ci faceva tanto schifo? La nuova giuria di Maria De Filippi oltre Zerbi, Cuccarini e Celentano

Partiamo sfatando un mito: non è che qui a MOW ci pagano per essere stronzi e scrivere cattiverie gratuite, sono proprio certi programmi tv che godono nell’essere insultati, che è ben diverso. Ormai ci sembra chiaro che determinate scelte siano fatte per far (s)parlare web e giornali, forse perché di “ciccia” ne è rimasta poca. Perché voi come ve la spiegate una lista di giurati come quelli della nuova edizione di Amici? A guardare i nomi associati alle categorie “canto” e “ballo” sembra più il cast del buon vecchio La sai l’ultima?

Il talent inizierà oggi, domenica 11 ottobre, e sapete qual è il bello? Che lo guarderemo tutti. E non perché ci si aspetti una selezione di concorrenti di qualità (quale folle con una giuria completamente a caso se lo aspetterebbe?), ma perché siamo proprio curiosi di comprendere per quale logica astrale uno che si chiama Samurai Jay dovrebbe saper giudicare degli aspiranti cantanti. Amatore, non abbiamo niente contro di te, ma pure tu - se hai un minimo di onestà intellettuale - lo avrai ammesso almeno a te stesso che attribuirti il ruolo di “professore di canto” è alquanto ossimorico. Gennaro, ti vogliamo pure bene, ma hai fatto due dischi, figlio nostro. Due dischi e una hit estiva presentata all’ultimo Festival di Sanremo. Poi, chi scrive non ha nulla contro l’autotune, ma può essere messo in cattedra un cantante che lo usa regolarmente? Allora qui, è chiaro, non stiamo valutando le capacità artistiche, ma la capacità di stare sul mercato discografico: ormai non è più un mistero.