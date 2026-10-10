Dopo l’appello di Fulvio Abbate su MOW la Torre di Chia di Pier Paolo Pasolini è salva, anche grazie al ministro Alessandro Giuli, ma il Pd vuole espropriarla al suo legittimo proprietario. Ecco, allora, una lettera aperta a Elly Schlein

Poi, per estensione, lo stesso Alessandro Giuli ha infine deciso di farsi carico dell’intero “affaire”, su mia sollecitazione, aggiungo. Lo sfratto, almeno al momento, può attendere, altrettanto i furgoni che avrebbero dovuto svuotare l’abitazione di Gallinari, una struttura fissa in legno e vetro, che lo stesso Pasolini volle far realizzare nella prospettiva sia residenziale sia come possibile atelier per proprio diletto artistico, PPP aveva passione per la pittura, mutuata dal suo maestro Roberto Longhi, ma questa è già un’altra storia. Sia detto per inciso microstorico, Ninetto Davoli mi raccontava nei giorni scorsi di aver partecipato al trasloco iniziale sotto lo sguardo di Pier Paolo. Stiamo parlando del 1970, o giù di lì, quando l’acquirente regolare Pasolini prese possesso della Torre posta nel cuore silvano dell’elegiaca Tuscia, potremmo aggiungere facendogli il verso. Proprio laggiù, nel dominio della Torre, sono state scritte molte pagine di “Petrolio”, romanzo immaginato come summa dell’illegalità del potere, apparso postumo e, ahimè, incompleto, e delle “Lettere luterane”, prosecuzione degli “Scritti corsari”. Se mi rivolgo adesso proprio a lei, Elly, la ragione giunge dalla sensazione che la sezione locale del “suo” partito, più esattamente il circolo di Soriano nel Cimino, sotto la cui giurisdizione ha luogo la frazione di Chia, come intuisco da un post-volantino presente sul sito, appunto, ufficiale del Pd, sembri caldeggiare lo sfratto di Gallinari parlando di “bene comune”. E qui torna l’interrogativo che ponevo inizialmente circa l’abolizione della proprietà privata. Inutile ribadisca che l’attuale residente ha regolarmente acquistato l’immobile, la Torre, rispettando regole e norme. Quanto al resto, cioè l’ambizione di chi ne rivendica la restituzione, apprendo dallo stesso Gallinari che “due mesi prima di agire in giudizio nei miei confronti, l’ente privato università agraria di Chia sulla base di una determina regionale che consentiva loro un cambio di destinazione provvisorio per realizzare un parcheggio auto su un area di 3,60 ettari, recinta abusivamente i varchi a 20 ettari di bosco demaniale trasformandolo in un Parco a tema turistico a pagamento largamente dedicato a Pasolini (a lui intesta addirittura un largo) e lo dà in gestione - senza il dovuto passaggio della manifestazione di pubblico interesse - alla cooperativa PromoChia. L'area viene utilizzata per eventi, set fotografici, matrimoni, produzioni cinematografiche e attività commerciali, mentre in giudizio rivendica che la proprietà privata appartenuta a Pasolini dovrebbe essere restituita perché gravata da uso civico e dunque deputata a finalità agro silvo pastorali. Il risultato è un evidente paradosso.

Da una parte si sostiene che Pier Paolo Pasolini fosse abusivo nella propria casa. Dall'altra il suo nome, la sua immagine e quella della Torre vengono utilizzati come principale richiamo turistico dell’area circostante la sua casa. Graziella Chiarcossi prima e io poi proviamo a presentare degli esposti in cui denunciamo quanto sta accadendo davanti al Commissario per gli usi civici di Umbria, Lazio e Toscana, ma non abbiamo successo. Su richiesta della Sovrintendente Margherita Eichberg, il Comune di Soriano esegue due sopralluoghi (che il PD locale rimprovera al Sindaco). Vengono rilevati e contestati 28 manufatti abusivi per i quali viene emesso un ordine di demolizione. Tra questi 28, la statua Driope in vetroresina che l’ente pubblicizza come il primo dei 30 colossi di Chia (6 mt X 4 mt). L’ente privato impugna l’ordine di demolizione davanti al TAR che rigetta la richiesta di sospensione. L’ordine di demolizione diventa esecutivo e viene notificata una sanzione di 20.000 euro. In occasione di nuovi sopralluoghi vengono rilevate altri illeciti (passo carrabile non autorizzato, pubblicità non autorizzata, videocamere non segnalate) ed irregolarità urbanistiche. Riporto di seguito le conclusioni di una perizia del Perito Demaniale Rannucci agli atti del TAR”. Mi scuso, cara Elly, per l’inciso assai poco poetico, tuttavia mi è sembrato necessario trascriverlo affinché il paradosso sia mostrato in tutta la sua immediata evidenza. Sorvolo sull’immagine della raccapricciante, almeno ai miei occhi, statua "votiva" in vetroresina di Pasolini, altrettanto sulle immagini apparse sui social che prospettano una trasfigurazione del luogo in “location” matrimoniale, qualcosa che, sempre al mio sguardo, rimanda all’Arco Azzurro di un’ormai remota pubblicità dei Baci Perugina realizzata a Mongerbino, Bagheria, in Sicilia, noto allora come l’“Arco dei Baci”, erano infatti gli Settanta, e Pasolini ancora fra noi con la sua “disperata vitalità”.