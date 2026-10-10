Oggi si sposa la giornalista più bella d’Italia: Giorgia Cardinaletti e l’organizzazione del matrimonio con Francesco Bechis è l’ennesima lezione di stile

Ma lo sapete chi si sposa questo 10 ottobre? Un volto che negli ultimi anni ha saputo prendersi il servizio pubblico a colpi di professionalità ed eleganza impeccabile, con un fascino da far impazzire i telespettatori del Tg1: Giorgia Cardinaletti. Bella, brava, mai fuori posto e con quella presenza scenica che buca lo schermo senza altro bisogno che fare la telegiornalista. La giornalista marchigiana è diventata a pieni voti la regina incontrastata del Tg1 delle 20:00.
Ma chi è davvero la donna dietro lo schermo? Cresciuta con il giornalismo nel sangue e una gavetta solida alle spalle che va dalla Domenica Sportiva alla Formula 1, fino all'approdo alla testata della Rai e la recente coconduzione del Festival di Sanremo 2026, durante la serata finale accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. La Cardinaletti rappresenta la sintesi perfetta della telegiornalista contemporanea: unisce un rigore d'altri tempi a un'immediata empatia con il pubblico. Mai una parola fuori posto, mai la tentazione del protagonismo urlato o della scorciatoia pop. Fa questo lavoro come andrebbe fatto senza perderne l'impatto, dosando la compostezza del mezzo televisivo con la freschezza di chi sa bucare l'obiettivo con uno sguardo. È quel tipo di bellezza e garbo che non hanno bisogno di alzare la voce per farsi notare, trasformando ogni conduzione in una lezione di stile e autorevolezza.
Ma mentre mezzo pubblico italiano sospira ogni sera davanti alla tv, c’è un solo uomo ad essersi aggiudicato il premio più ambito. Il fortunato si chiama Francesco Bechis: giornalista anche lui (scrive per Il Messaggero e porta un cognome di peso nell'informazione, essendo figlio del noto giornalista Franco Bechis). E la scelta dello sposo - vogliamo dirlo - ci conferma anche il buon gusto della Cardinaletti!
I due hanno vissuto una storia d'amore iniziata nel 2025, dopo la fine della celebre relazione di lei con Cesare Cremonini, gestita con una discrezione quasi d'altri tempi, al riparo dai riflettori ma sotto gli occhi attenti dei paparazzi. E ora, neanche il tempo di assimilare la notizia, che per la coppia più bella e riservata del giornalismo nostrano è già ora di lanciare il riso. Le nozze saranno blindatissime a Fabriano. Il grande giorno vedrà la cerimonia celebrata proprio nella città natale e cuore pulsante della sposa. Per una donna sobria e di classe come la Cardinaletti, la cornice non poteva che essere quella della storia. Infatti i voti nuziali saranno scambiati nella Cattedrale di San Venanzio intorno alle 16:00, davanti a don Antonio Ivan Esposito.
Niente annunci in pompa magna da parte dei diretti interessati: a tradire i preparativi ci aveva pensato il settimanale Chi, scovando le pubblicazioni a Roma a fine agosto. Anche se i telespettatori più attenti del Tg1 un indizio lo avevano già intercettato a giugno, quando Giorgia si era presentata in diretta sfoggiando un solido e scintillante diamante al dito. Dopo il “sì” in cattedrale, la festa si sposterà all'Hotel a 4 stelle Al Marchese del Grillo, una residenza d'epoca iconica che nel 1981 fece da set al capolavoro di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Una scelta che unisce l'amore per il territorio marchigiano al grande cinema italiano. Anche la lista degli ospiti è blindatissima e rigorosamente top secret. Essendo entrambi figure di peso nel giornalismo italiano, ci si aspetta un parterre pieno di grandi nomi dell'informazione e dello spettacolo. Ma conoscendo il rigore e il senso della privacy della sposa, difficilmente vedremo dirette Instagram o eccessi social. La bellezza e l'eleganza di Giorgia Cardinaletti brilleranno in tutta la loro riservatezza, lasciando ai curiosi fuori dalla chiesa solo il gusto di ammirarla nel suo bridal look. Auguri Giorgia e Francesco, riproducetevi e fate tanti bei giornalisti come voi, che di brutte facce nel giornalismo ce ne sono già abbastanza.