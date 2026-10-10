Oggi si sposa la giornalista più bella d’Italia: Giorgia Cardinaletti e l’organizzazione del matrimonio con Francesco Bechis è l’ennesima lezione di stile

Niente annunci in pompa magna da parte dei diretti interessati: a tradire i preparativi ci aveva pensato il settimanale Chi, scovando le pubblicazioni a Roma a fine agosto. Anche se i telespettatori più attenti del Tg1 un indizio lo avevano già intercettato a giugno, quando Giorgia si era presentata in diretta sfoggiando un solido e scintillante diamante al dito. Dopo il “sì” in cattedrale, la festa si sposterà all'Hotel a 4 stelle Al Marchese del Grillo, una residenza d'epoca iconica che nel 1981 fece da set al capolavoro di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Una scelta che unisce l'amore per il territorio marchigiano al grande cinema italiano. Anche la lista degli ospiti è blindatissima e rigorosamente top secret. Essendo entrambi figure di peso nel giornalismo italiano, ci si aspetta un parterre pieno di grandi nomi dell'informazione e dello spettacolo. Ma conoscendo il rigore e il senso della privacy della sposa, difficilmente vedremo dirette Instagram o eccessi social. La bellezza e l'eleganza di Giorgia Cardinaletti brilleranno in tutta la loro riservatezza, lasciando ai curiosi fuori dalla chiesa solo il gusto di ammirarla nel suo bridal look. Auguri Giorgia e Francesco, riproducetevi e fate tanti bei giornalisti come voi, che di brutte facce nel giornalismo ce ne sono già abbastanza.