Neffa e Fabri Fibra sbranano le pecore. Così parlarono in “Zarathustra Style”, il nuovo album dei Superuomini

Così parlarono Fibra e Neffa. Secondo voi questi due tornavano a fare un disco insieme dopo 24 anni e ci facevano l’album da dieci tracce? No: sono ben 23 quelle di Zarathustra Style e per 56 minuti e 2 secondi netti ti fanno muovere la testa avanti e indietro. Sembra di essere tornati al rap del 2002, ancora incontaminato da autotune e dalle solite parole chiave: soldi, droga, puttane. Che bello il rap! Neffa e Fibra si stringono la mano per ricordarcelo, perché sì, lo avevamo dimenticato. Puro boom bap costellato di campionamenti: la mano di Neffa sa come toccarti per farti godere. E se anche quella di Zarathustra Style fosse economia della nostalgia, che ben venga. Perché quando un disco è fatto bene possiamo persino chiudere un occhio sulle intenzioni con le quali è stato concepito. E a dirla tutta, Zarathustra Style se è un album pianificato per essere piazzato strategicamente sul target dei nostalgici, lo nasconde bene; perché ha il suono dell’autenticità e di un’unione che torna spontaneamente, fottendosi beatamente di strizzare l’occhio alle logiche algoritmiche. Dopo la collab del 2023, Foglie morte, sentivamo proprio il bisogno di questi due.

Fabrizio Tarducci è in splendida forma, possiamo dire più del solito? Nelle ultime uscite lo avevamo trovato un po’ impigrito: si vede che gli serviva la giusta complicità. Tornare a quando ha iniziato, con chi c’era allora: chi meglio di Neffa? “Friendzone se provi ad andare su ‘sto sample, questa league è per i big champions”: se c’è un verso che possiamo utilizzare per riassumere questo disco è questo di Neffa in Trip. I due vestono i panni del Superuomo nietzschiano: due figure che travalicano le regole e la morale del mercato attuale per dettare una nuova legge fatta di stile e purezza.

Zarathustra Style è un album che fa la selezione all’ingresso: se non hai mai masticato il vero rap di allora, lo puoi apprezzare ma non puoi entrarci davvero. E allora al massimo puoi rimanere ad ammirarlo da fuori, perché solo chi c’era nel 2002 può decifrare davvero questo nuovo cult che si aggiunge alle pietre miliari del rap italiano. Quando sul palco di Party Like a DeeJay avevano presentato il primo singolo, Jay-Z, già lo avevamo intuito che stava per compiersi un pezzo di storia, ma non potevamo immaginare che le altre tracce sarebbero state persino migliori del singolo. Fibra e Neffa non hanno bisogno di sfoderare subito il meglio: i loro nomi insieme sanno già di garanzia.