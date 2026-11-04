Caro Diaco, il problema non sono le domande sul sesso (e noi ne sappiamo qualcosa), ma fare la morale all'ex prete Alberto Ravagnani perché non ti risponde

Il diacono Diaco ha fatto la sua benedizione anche stavolta. O forse sarebbe meglio dire maledizione. Stamattina ci siamo svegliati con una domanda semplice quanto urgente da porgere a Pierluigi Diaco: perché lo fai? Sì, perché l’ennesimo show di moralismo radicale servito con i toni di chi sta facendo un dissing non può essere frutto del caso. Viene da pensare che Diaco voglia a tutti i costi trovare un modo per imporsi nel panorama dei conduttori italiani, seguendo la logica del “purché se ne parli”. E quale miglior mix di arroganza, supponenza e lezioni di morale in cagnesco per raggiungere l’obiettivo?

Ieri a Bella Ma’ si è verificato qualcosa di terrificante. E, voi direte, cosa ci può essere di più terrificante del titolo di un programma pensato da boomer che vogliono fare i teenager? Vero che a quello non ci si abitua mai, ma il vero dramma si è consumato durante l’intervista di Diaco all’attuale concorrente di Ballando con le stelle, l’ex sacerdote Alberto Ravagnani. Anzi, il vero dramma è stata proprio l’intervista in sé.