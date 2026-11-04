Eleonora Daniele vi ha fregati tutti: con “Storie di sera” porta la cronaca nera in seconda serata su Rai 1 e vince la gara di ascolti contro il Grande Fratello VIP

Se in Italia c’è una personalità che ha sfatato il mito reality uguale mediocrità è proprio lei: Eleonora Daniele. Oggi è il volto di Storie Italiane su Rai 1, una presenza familiare per gli spettatori del servizio pubblico, ma mai sopra le righe: sempre composta, schiena dritta e sorriso opportuno. Ma nel 2001 Eleonora era solo un nome comune nella lista dei concorrenti del Grande Fratello. Facciamo un passo indietro per comprendere come è arrivata a diventare quel volto rassicurante che ogni giorno ci aspetta sulla Rai.

Era ancora la seconda edizione del GF, le prime battute, quelle più genuine. All’interno della casa i concorrenti non sapevano ancora cosa aspettarsi appena usciti; il successo della prima edizione aveva sconvolto il Paese, vero, ma proprio per questo sui partecipanti della seconda c’erano grandi aspettative: non sempre è facile replicare il botto, e il confronto è sempre dietro l'angolo. La “tv intellettuale” iniziava a snobbare quella tv-verità dei reality e, se è vero che una volta varcata la porta rossa si avevano buone possibilità di entrare nel giro dello spettacolo, è altrettanto vero che quell’etichetta rischiava di marchiarti a vita. Negli anni successivi il Grande Fratello sarebbe stato catalogato come regno indiscusso del “trash”, sebbene da lì siano passati profili che poi hanno preso strade diversissime: chi nel cinema, chi nella conduzione, chi nel giornalismo. Tra questi, appunto, Eleonora Daniele.