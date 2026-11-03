Culo, tette, bollette e Gaza: Tananai è tornato e in “Buona notte anche stanotte” porta con sé un po’ di Pink Floyd

E pensare che un tempo, prima di calcare l’Ariston, Tananai era Not for Us e aveva già prodotto il suo primo album nel 2017. Poi, dopo il (non) successo di Sesso occasionale, quell’ultimo posto ha svolto la funzione di una rincorsa e lo abbiamo visto scalare classifiche e fare sold out. Rave, Eclissi nel 2022 e poi CalmoCobra, sono stati dischi che hanno cominciato a parlarci di una certa dualità di Alberto: due parti di sè diverse, ma non opposte, che convivono bene e rendono la sua musica una garanzia di unicità.

Come si capisce quando uno è un artista vero nel 2026? Nel pieno di un decennio di musica frenetica, veloce, consumabile. Ve lo diciamo noi: quando si ferma. Soprattutto quando si ha la saggezza di fermarsi mentre tutto sta andando alla grande, proprio come ha fatto Tananai. E allora dopo CalmoCobra del 2024, Alberto si è ritirato nelle sue stanze, ha quasi abbandonato i social, sospeso ogni nuovo progetto live e ha fatto quello che dovrebbe fare chi scrive: si è fermato a vivere.