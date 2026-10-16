Eugenio in Via Di Gioia: “La musica indie è la vera resistenza”. Intervista totale alla band che lancia il nuovo EP “N OI”: “Basta contare streams e follower”

Come mai avete deciso di intitolare il disco N OI? Con questo spazio che separa una parola così corale?

Come si vede dalla copertina, l'immagine è uno zoom, già questo dice molto. Nell'immagine siamo noi specchiati all'interno di un cucchiaio che è al contrario: sono tutti degli input che sono metafora di quello che viviamo oggi, viviamo in una società che non si avvicina veramente alle cose, ma per vederle da vicino zoomma parecchio e ha un'altra tendenza, cioè quella di cercare di dare un significato, una definizione, a ogni cosa che succede e di darglielo in divenire, solo che è una cosa che molto spesso ci fa poi tornare indietro sui nostri passi. Lo vediamo anche con i giornali: comunicano le notizie e poi si smentiscono da soli qualche ora dopo. Noi volevamo provocatoriamente dare questo titolo che fosse interpretabile, così che le persone provassero a interpretarlo e o sbagliassero o facessero giusto, ma vuole essere il nostro invito a sospendere eh il giudizio e la volontà di dare un significato a tutti i costi, di provare ad allontanarsi e guardare le cose da un'altra prospettiva, e questo vale per il nostro CD, ma vale in generale per per la nostra vita.

Com'è nata la vostra collaborazione con il coro dell'Antoniano?

La collaborazione è nata già qualche anno fa perché avevamo pubblicato un brano che avevamo registrato con loro, cioè Filastrocca per grandi. Inoltre, Eugenio aveva scritto una canzone proprio per lo Zecchino d'Oro che è andata in gara, è arrivata pure al secondo posto, si chiama La canzone della settimana. Ci eravamo trovati benissimo sia con la direttrice, con l'organizzatore e con i bambini. In particolare, per Ciao bella Italia ci piaceva tantissimo l'idea di far dire a delle voci così innocenti, così trasparenti, dei messaggi bellissimi, forti, messaggi che se trasmessi da un da un adulto possono sembrare delle critiche. Dei bambini invece danno più l'idea di autenticità, di verità. Quello che vedono e dicono i bambini è qualcosa che non ha filtri, non c'è una volontà di essere cattivi o sospettosi, ma semplicemente di riportarle. E così li abbiamo li abbiamo contattati, siamo andati al teatro lì dove c'è il coro dell'Antoniano e abbiamo girato quel videoclip in cui abbiamo invertito il ruolo dei bambini che rappresentavano gli adulti e gli adulti che rappresentavano il coro dell'Antoniano che canta insieme a noi. I bambini del coro sono molto attenti e pieni di stimoli: bisogna dare fiducia ai giovani perché sono incredibili. Inoltre, una parte del brano è stata anche scritta insieme a loro perché abbiamo poi disegnato prima di chiudere il testo con loro immagine di futuro e d'Italia, siamo tornati a casa e alcuni dettagli li abbiamo poi rifiniti attraverso i loro disegni.

Il disco si apre con “Come si fa”, che descrive una realtà difficile. Però poi il disco si chiude con “Baciamoci”, che sembra proprio un inno alla speranza nonostante tutto. Questo è un disco di critica, ma anche di speranza?

Non sei la prima persona che ci dà questa lettura ed è bellissima perché in realtà non l'avevamo immaginata, ma effettivamente probabilmente chiude il cerchio. L'inizio e la fine sono due opposti, oppure semplicemente portano l'ascoltatore ad arrivare a una considerazione che insieme si può ancora sognare, si può essere romantici, nonostante le difficoltà che vengono invece raccontate all'inizio dell'EP.