Intervista totale a Giordano Sangiorgi (MEI): “Sanremo e Major affondano le band per risparmiare. Spotify? Non dà neanche le briciole. La salvezza è nella musica indipendente”

Partiamo dallo slogan di quest’anno: il MEI festeggia con “30 e lode”. Ma in Italia ha ancora senso parlare di “musica indipendente” o l'indie è diventato solo il reparto sottocosto delle major per riempire i palazzetti?

Oggi noi abbiamo due mercati musicali: uno che è quello a totale appannaggio dei monopolisti digitali della musica che emarginano tutte le diversità artistiche e quindi preferiscono il mainstream commerciale copia e incolla che si assomiglia nell'area dei vari team major, magari anche con brani spesso fatti con l'intelligenza artificiale, ahimè; mentre dall'altro c'è un mercato di giovani musicisti che suonano, vanno in studio, vanno in sala prove, fanno i contest, elaborano brani e progetti complessi e rinnovano il cantautorato d'autore, il pop-rock, il folk, l'ethno-music, il world, il jazz, che sono tutti generi, insieme alla classica e alla contemporanea ed altri, totalmente emarginati dalle piattaforme digitali e dai grandi concerti dei palazzetti e degli stadi dei big che prosciugano tutte le risorse anche per il live. Mettendo in difficoltà quindi le piccole realtà musicali, che non incassano più nulla dal digitale, incassano sempre meno dai live e quindi, a cascata, hanno meno visibilità nei media e incassano meno diritti. Quindi oggi c'è una necessità maggiore a sostenere l'altro mercato, che direi è la filiera artigianale della musica creativa legata all'arte, e che non a caso le 1.250 richieste che sono arrivate per suonare al MEI significano che ci sono meno spazi oggi di esibizione di un tempo. Perché ci sono molti più artisti che suonano e fanno musica alternativa al mainstream che hanno molte meno possibilità di emergere, paradossalmente, rispetto a 30-40 anni fa.

Oggi gli emergenti spopolano anche sui social, su TikTok, magari anche per 15 secondi, e poi spariscono, mentre i big vanno avanti. La filiera indipendente sta salvando la musica vera o sta solo raccogliendo le briciole delle piattaforme streaming?

Secondo me non raccoglie neanche le briciole perché oramai molti artisti esordienti ed emergenti indipendenti che rilasciano le loro produzioni sull'unica piattaforma monopolista digitale europea non incassano sostanzialmente un euro. E quindi diciamo che è una risorsa che si sta inaridendo sempre di più ed è quindi forte il rischio che calino a vista d'occhio nel nostro Paese gli autori di nuovi brani e nuove musiche se non legati strettamente alle major. Perché nel mercato indipendente alternativo le opportunità sono praticamente azzerate di ottenere delle risorse. Facciamo un semplice paragone: 30 anni fa uno usciva con una sua autoproduzione e vendeva 10.000 copie dei suoi prodotti fra cassette, CD e vinili, incassava qualcosa come 100.000 euro. Oggi se fai 10.000 visualizzazioni non vai neanche a mangiare una pizza, ecco.

Nonostante oggi fare musica sia alla portata di tutti, da lì a renderlo un mestiere ci sono ancora diverse difficoltà?

Certo, perché c'e stata, come avviene sempre nelle innovazioni tecnologiche, all'inizio - come è successo con la radio, con la TV, con gli altri media - la nascita di mille fiori democratici, dispersi, fatti da tutti. A un certo punto arriva qualcuno che raccoglie tutte queste esperienze e crea un monopolio. Fino a un po' di anni fa avevamo dei monopoli nei media che erano nazionali, oggi abbiamo dei monopoli europei o mondiali. TikTok non ha concorrenti e quindi o tu spacchi in quei 15 secondi da lui oppure non hai nessun'altra opportunità alternativa per renderti visibile.