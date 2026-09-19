La magrissima stagione dell’Auditorium: arriva la Festa del Cinema di Roma ma l’unico ristorante di Parco della musica è ancora chiuso dopo un anno e mezzo

Non è molto chiaro il motivo per cui l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, dotato di un bar e un solo ristorante, abbia il bar gestito, come se niente fosse, ancora dalla Palombini S.r.l., che a giugno di quest’anno, dopo un ricorso al Tar, avrebbe dovuto fare le valigie dal momento che il giudice aveva ordinato l’annullamento di tutti gli atti della procedura, inclusa la determina di aggiudicazione in favore di Palombini Ricevimenti S.r.l.; e non abbia di fatto un ristorante. Non che la gara per l’affidamento del servizio non ci sia stata.

Il 31 luglio 2025 il ristorante SparTito. Il 13 giugno dello stesso anno i dipendenti avevano ricevuto una lettera da Genesi S.r.l., la società che aveva gestito il locale fino a quel momento: licenziati per cessata attività a partire dal 31 luglio. Avvertimento che arriva con un mese e mezzo circa di anticipo, in piena estate, a ridosso delle ferie d’agosto.