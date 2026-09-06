Il film più brutto al Festival del cinema di Venezia è il rapporto del Ministero della Cultura che fa incazzare i sindacati. Parlano i lavoratori del movimento Siamoaititolidicoda: “Impossibile fare una vita dignitosa con la cattiva gestione del governo”

Alla Mostra del Cinema di Venezia il racconto dell’industria audiovisiva italiana si divide in due. Da una parte ci sono i numeri presentati dal Ministero della Cultura e dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo all’Italian Pavilion, utilizzati per descrivere un settore in crescita e in buona salute. Dall’altra, quella dei lavoratori e delle maestranze, arriva una lettura decisamente diversa. A formularla è il movimento #siamoaititolidicoda, che in un comunicato diffuso il 5 settembre contesta apertamente la rappresentazione ufficiale del comparto. «Come movimento di lavoratrici, lavoratori e maestranze #siamoaititolidicoda sentiamo il dovere di smentire una narrazione trionfalistica che non ha alcuna aderenza con la realtà dei fatti». Il punto della contestazione non riguarda dunque soltanto i numeri del settore, ma soprattutto ciò che quei numeri, secondo il movimento, non raccontano. «Non c’è davvero nulla da festeggiare», si legge nel documento, che accusa l’operazione del Ministero di essere caratterizzata da «un’assoluta autoreferenzialità» e utile «solo a raccogliere applausi da passerella ma incapace di nascondere la polvere sotto il red carpet, fatta di tagli strutturali, precarietà dilagante e un totale vuoto di tutele sul lavoro». Il riferimento è alla condizione di chi lavora materialmente nella produzione cinematografica e audiovisiva: troupe, tecnici e maestranze che, secondo #siamoaititolidicoda, avrebbero subito in modo particolare l’incertezza che ha accompagnato negli ultimi mesi il settore.

Nel comunicato vengono chiamati in causa i «cosiddetti "tecnicismi correttivi" del Governo», accusati di avere «paralizzato il settore per mesi» e di avere prodotto un’incertezza che, nella ricostruzione del movimento, sarebbe stata scaricata dalle produzioni direttamente sui lavoratori. Il risultato, sostiene #siamoaititolidicoda, sarebbe stato una concentrazione dell’attività produttiva in un periodo ristretto dell’anno. «Questa cattiva gestione ha concentrato il lavoro in pochissimi mesi dell'anno», afferma il movimento, «compromettendo la continuità occupazionale e la possibilità stessa di condurre una vita dignitosa». La questione occupazionale si intreccia anche con il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle troupe. Secondo il movimento, il clima di incertezza avrebbe finito per condizionare pesantemente la contrattazione, fino a produrre «ipotesi di sviluppo e proposte peggiorative del tutto inaccettabili per chi lavora davvero sul campo». Da qui la domanda che #siamoaititolidicoda rivolge direttamente alle istituzioni: «Che tipo di lavoro stanno finanziando i cittadini italiani con centinaia di milioni di euro di denaro pubblico?».