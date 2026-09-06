Coyote vs Acme, il film dei Looney Tunes da record in cui Albert Camus incontra il canarino Titti per una class action contro i potenti

C’è qualcosa di profondamente folle e romantico nel guardare Coyote vs. Acme e ritrovarsi a pensare ad Albert Camus. Sì, proprio Camus. Quello dell’assurdo, di Sisifo, della pietra che bisogna spingere su per la montagna sapendo perfettamente che tornerà giù. Solo che qui la pietra corre. Corre veloce, ha le piume azzurre e fa “beep beep”. Già perché Wile E. Coyote, in fondo, è Sisifo. Da più di settant’anni costruisce una macchina per raggiungere Beep Beep. Una trappola, un razzo, una catapulta, una bomba, l’ennesimo marchingegno Acme che sulla carta dovrebbe finalmente funzionare. La prova e, puntualmente esplode. Oppure lo fa cadere da un burrone. Ma il nostro cane del deserto non demorde: si rialza e ricomincia l’avventura.

Ora Camus: «La lotta stessa verso le vette basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice.» E questa frase contiene un po’ tutto Coyote vs. Acme, anzi sembra quasi trovare una seconda vita. Wile E. è pieno di malinconia, tristezza, senso di sconfitta. È solo. Ha costruito tutta la propria esistenza attorno a una preda che probabilmente non riuscirà mai a prendere. Eppure non si abbatte. Torna al tavolo da disegno, prepara un’altra trappola, guarda ancora una volta quel pennuto all’orizzonte e parte. È un Sisifo che non smette di spingere il masso. Ed è qui che il film trova la sua intuizione più bella: prende una gag vecchia di decenni e scopre che sotto quella gag c’era già una piccola tragedia esistenziale. Perché Wile E. non è nemmeno una vittima innocente. È un predatore. Vuole mangiare Beep Beep. Beep Beep non gli ha fatto niente. Corre. Corre perché è fatto per correre, Wile E. lo insegue perché è fatto per inseguire. Sono due creature incastrate nella propria natura, due personaggi che esistono perché uno scappa e l’altro rincorre. Se uno dei due si fermasse, probabilmente finirebbe la storia. Forse finirebbe anche la ragione per cui sono lì. Il film allora gli dà qualcosa che nei corti non serviva: una vita oltre Beep Beep.