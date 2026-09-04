Più che il nuovo trailer di “Harry Potter la pietra filosofale”, quello di HBO sembra un raduno di cosplayer

Ok, questo articolo è per i PotterHeads. In particolare per i PotterHeads Millennial. Per quelli che insieme a Harry ci sono cresciuti. Undici anni lui, undici anni noi. Dodici anni lui, dodici anni noi. E via dicendo fino a quando Colui che non deve essere nominato è stato polverizzato. Siete seduti? State respirando? Chi scrive sta per rivelarvi la verità che voi non avete ancora il coraggio di pronunciare: il nuovo trailer di Harry Potter e la pietra filosofale è un gigantesco no. Non solo perché sembra un raduno di cosplayer al Lucca Comics. Anzi, sembra più un raduno fake di cosplayer fake all’Etna Comics.

Ma perché dovremmo vedere questa serie? Il trailer avrebbe dovuto convincerci, immagino. Il logo uguale a quello del film. Battute identiche al film. Persino la voce italiana di Hermione è uguale: Letizia Ciampa, classe 1986. La doppiatrice è eccezionale, nulla da dire, ma questa scelta non fa che confermare l’ennesimo scopiazzamento. Questa nuova serie di HBO non ha proprio nulla di nuovo da dirci. Il caporedattore Canaletti suggerisce un libro intitolato Nostalgoritmo - Politica della nostalgia di Tanner. E in effetti, da un po’ di anni, il mondo del cinema, della musica e persino della moda, sembrano non voler proprio guardare avanti. La domanda sorge spontanea: ma sanno ancora farlo? Esiste ancora qualcuno in grado di creare qualcosa di nuovo?

Non che Harry Potter non meritasse una serie tv; è un cult, una storia che viene tramandata di generazione in generazione. Ma con Harry Potter bisogna andarci cauti. Harry Potter è meglio non toccarlo. Questa serie si preannuncia già come quelle cover dei ragazzi di Amici che arrivano e stravolgono La cura di Battiato con l’autotune e le bbarre, o riarrangiano La canzone del sole con FL Studio. Non si fa. E mettiamo pure che con Harry Potter si possa fare di tutto. Il punto è come farlo. Perché tutto ciò che viene dopo i libri della Rowling e la saga cinematografica non può trascurare il fatto che dovrà confrontarsi con uno standard altissimo. Questa serie - già lo si evince dal trailer - nasce per essere più fedele possibile ai libri della saga, ma finisce per rischiare di risultare una brutta copia dei film. Non siamo ipocriti: il confronto è inevitabile e creare un prodotto nuovo significa dover superare la qualità del precedente o quantomeno riuscire ad aggiungere quel qualcosa in più che sappia renderlo diverso. Sfida ardua dal momento che si tratta di un simbolo generazionale.