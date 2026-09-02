Il nuovo trailer Hbo di “Harry Potter e pietra filosofale” è filologicamente (quasi) perfetto. Ditelo ai babbani

Anche perché questo “Harry Potter” pare ricordarsi di essere innanzitutto la storia di un bambino che trova una casa. Non è casuale che il cuore del trailer venga affidato a Hagrid. Harry confessa di sentirsi inadeguato rispetto alla leggenda che gli altri hanno già costruito intorno a lui e Hagrid gli risponde: “Family’s more than just blood. You find your place”. La famiglia è qualcosa che va oltre il sangue. Troverai il tuo posto. È praticamente la tesi dell’intera saga compressa in pochi secondi. Prima ancora di Voldemort, degli Horcrux, delle profezie e della guerra, Harry Potter racconta un orfano che scopre che una famiglia può essere costruita. Hogwarts è importante perché, prima di essere una scuola di magia, diventa la sua casa.

E allora assume ancora più senso la precisione quasi maniacale con cui questa nuova versione sembra voler ricostruire il mondo del romanzo. Persino i tre protagonisti hanno qualcosa di sorprendentemente “giusto”. Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton non sembrano imitazioni in miniatura di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Sembrano più vicini all’immagine che il romanzo costruiva di Harry, Ron ed Hermione: ancora bambini, ancora un po’ goffi, ancora abbastanza piccoli da far sembrare Hogwarts gigantesca intorno a loro.

Poi bisognerà capire se sapranno recitare. È il grande punto interrogativo che nessun trailer può risolvere e che diventerà ancora più importante negli anni, quando questi bambini dovranno crescere insieme ai propri personaggi. Ma visivamente il casting sembra avere una precisione impressionante. Ed è curioso che, almeno per ora, siano proprio gli adulti a convincere leggermente meno.