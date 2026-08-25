Allora alla Marvel si ricordano ancora come si fa il mestiere. Il secondo trailer di Avengers:Doomsday rimette la chiesa al centro del villaggio

L’insistenza sugli occhi verde smeraldo del villain, iniettati di sangue, decisione e sete di potere, è un chiaro elemento che ci tratteggia il carattere del personaggio: un geniale, per quanto completamente pazzo, scienziato-mago che ha come unico obiettivo quello di aumentare il proprio potere e, per quanto si comprende dallo stesso trailer, distruggere quelle “vite rubate” di cui si sono appropriati i nostri eroi, a suo dire. Anche la scena, molto bella e di forte impatto, peraltro ripresa dal primo poster ufficiale dello stesso film, in cui vediamo Doom accarezzare un enorme arazzo presente nella sua sala del trono e raffigurante sua moglie e suo figlio, presumibilmente perduti per motivi x, y e z, ci consegna un personaggio non soltanto pazzo, ma anche dolente e distrutto dentro per le perdite subite. Un uomo, quindi, pronto a tutto pur di perseguire i propri obiettivi. Anche dal punto di vista degli “eroi”, il secondo trailer mette meglio in chiaro quali saranno i ruoli e, soprattutto, consegna una profondità maggiore a certi protagonisti. Ad esempio, una delle due voci narranti del trailer, la seconda è quella di Doom, è di Susan Storm, membro dei Fantastici Quattro e sorta di “coscienza buona, ma consapevole” del film. Susan, infatti, ci spiega quale sia la posta in gioco, elevatissima, e di che tipo di minaccia sia Victor Von Doom, appunto la peggiore mai capitata nell’universo Marvel. Anche l’insistenza nel mostrare i vari X-Men, con particolare attenzione per un Magneto ferito e preoccupato, ci consegna un’atmosfera decisamente più pesante e grave rispetto al primo trailer, che pareva essere soltanto un album delle figurine per far dire agli appassionati e ai fan “celo, celo, manca”.