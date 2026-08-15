L’eredità della Marvel è nei videogiochi? Le botte di “Tokon: Fighting Souls” e il futuro dei supereroi dei fumetti

Può essere un picchiaduro una delle novità più interessanti di questa stagione videoludica? È questa, in sostanza, la domanda che appassionati e addetti ai lavori si sono posti nei mesi di avvicinamento a Marvel Tokon: Fighting Souls, titolo sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, quindi esclusiva “doppia” per PS5 e PC. Ebbene, dopo svariate ore di gioco possiamo dirvelo: non solo Marvel Tokon: Fighting Souls è un picchiaduro con la “P” maiuscola, ma è anche una delle cose migliori che vi capiterà di videogiocare quest’anno. Ma andiamo con ordine.

Marvel Tokon: Fighting Souls è, in buona sostanza, un modo per riprendere l’eredità di titoli storici come Marvel Vs Capcom, cioè trasporre l’intero, o quasi, mondo supereroistico Marvel, quello dei fumetti e anche del cinema, in ambito videoludico. L’idea, di per sé, non è certo il massimo dell’originalità, è vero, ma non è questo il punto. Invece di realizzare un semplice e scontato remake o aggiornamento di titoli precedenti, Tokon è completamente originale, con un twist in più. Grazie alle indicazioni del director Kazuto Sekine e della sua squadra, infatti, le eroine e gli eroi “americani”, o comunque occidentali, sono stati riletti in una chiave orientale, più precisamente giapponese e manga-style. Una scelta azzeccatissima che, in alcuni casi, tocca vette di perfezione assoluta, come nel caso dell’armatura di Iron Man, che diventa una sorta di guerriero hi-tech shogun, con un kabuto, il classico copricapo dei samurai, rosso fiammeggiante in testa. A questo si aggiunge un sistema di gioco che si può riassumere nella consolidata formula dell’“easy to learn, hard to master”. Anche grazie a un tutorial davvero ben fatto, che spiega sul serio come si gioca e che vi invitiamo vivamente a non saltare, padroneggiare le diverse combo e abilità dei singoli personaggi non risulta troppo complesso. Mosse speciali, possibilità di switchare tra i quattro componenti del team e mosse in combo, o “assemble”, sono piuttosto facili da imparare e possono regalare partite stimolanti, divertenti e soprattutto spettacolari già dopo poche ore di gioco. Tuttavia, ci sarà pane per i denti anche per chi con i picchiaduro ci sa davvero fare. Il sostrato di Tokon, infatti, è solo in apparenza semplice: ogni personaggio ha approcci, stili e abilità differenti, e padroneggiarli tutti non è affatto una passeggiata.