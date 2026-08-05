Abbiamo visto il nuovo film horror Hokum, come se un Premio Strega (Michele Mari?) finisse in una casa stregata irlandese

Se un Premio Strega finisse davvero in una casa stregata irlandese, probabilmente verrebbe fuori qualcosa di molto simile a Hokum. L'innesco di questo film schiettamente horror è classico ma funziona. Uno scrittore di successo, tormentato da un trauma infantile, torna nel luogo dove i suoi genitori avevano trascorso la luna di miele per disperderne le ceneri. La madre, amatissima, è morta quando lui era ancora bambino, assassinata peraltro; il padre, invece, è una figura che ha imparato a odiare. Da lì in poi l'albergo dove si ferma per una settimana di “lavoro di scrittura” in Irlanda diventa una trappola.

Gli albergatori sono simpatici quanto una colonscopia senza anestesia. L'unica eccezione è una pseudo bellona che, nonostante il protagonista abbia il carisma sociale di Michele Mari a un incontro sul ricordo dell'eredità culturale e politica del femminismo di Michela Murgia, continua inspiegabilmente a trattarlo con una certa benevolenza. Poi il film apre tutti i rubinetti dell'horror. C'è il folk horror irlandese, quello da camera claustrofobica, le urla inquietanti, i versi mostruosi, il “raspare” sotto la porta, la strega nel seminterrato, l'albergatore fedifrago, il vecchio hippy devastato dall’abuso funghetti, i cerchi alchemici tracciati col gessetto per tenere lontano il male, le capre “demoniache” che rovinano la carrozzeria delle auto e una quantità di cliché che, al confronto, Resident Evil sembra un film di Ari Aster. Eppure, il bello è proprio questo: Hokum non ha alcuna vergogna di essere quello che è. E funziona, perché il ritmo c’è tutto, è incalzante, succedono tantissime cose a schermo, magari non tutte di estrema eleganza ma tutte intrattenenti (compreso il vecchiardo proprietario dell’hotel che, evidentemente, ha come unica occupazione quella di terrorizzare a morte i bambini che soggiornano lì con storie dell’orrore di brughiera).