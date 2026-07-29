Abbiamo visto in anteprima al cinema "Spider-Man: Brand New Day” e possiamo dirvi una cosa: è il migliore dai tempi di Sam Raimi. La recensione

Sapete qual è il momento in cui ho capito che Spider-Man: Brand New Day stava funzionando? È stato quando la macchina da presa si è fermata a guardare New York, quella vera, viva, rumorosa, fatta di tetti, scale antincendio, finestre illuminate e persone comuni. Ho avuto la sensazione che Spider-Man fosse finalmente tornato a casa. Perché il cuore del film è tutto lì: Peter Parker ricomincia da zero e lo fa nella sua città. È da questa intuizione, dal ripartire dal concetto di “amichevole Uomo-Ragno di quartiere” prima ancora che dai supereroi, che nasce il miglior Spider-Man dai tempi dello Spider-Man 3 di Sam Raimi.

New York non è soltanto uno sfondo dove far oscillare Peter con le ragnatele. È una presenza costante che respira insieme a lui, gli sta addosso, lo osserva, lo costringe a scegliere continuamente chi vuole essere. I tetti, i vicoli, i poliziotti, la gente comune restituiscono quella dimensione urbana che è sempre stata il cuore del personaggio. Un eroe del popolo e per il popolo, persino un paladino proletario potremmo azzardarci a definirlo. Anche sapendo che buona parte della città è stata ricostruita a Glasgow, sullo schermo si sente New York in ogni inquadratura. Era da tantissimo tempo che un film dell'Uomo Ragno non riusciva a trasmettere una sensazione di appartenenza così forte. Pure Peter Parker, finalmente, sembra aver trovato una direzione. Il sortilegio di Doctor Strange, quello al centro del precedente No Way Home, non viene aggirato con qualche soluzione comoda. Ha funzionato davvero e il film parte esattamente da quella ferita. MJ e Ned vivono ancora le loro vite, ma non sanno più chi lui sia. Peter invece continua a portarli dentro ogni giorno. È una solitudine silenziosa, che non ha bisogno di grandi monologhi per farsi sentire. Lo stesso vale per zia May, ormai diventata una presenza interiore, una specie di bussola morale che continua ad accompagnarlo anche se non c'è più.