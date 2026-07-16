Erano meglio du’ patacche: la star di Odissey e Spiderman Zendaya accusata di indossare due orecchini d’oro scavati in Iran (forse) illegalmente. Dovrebbero essere un pezzo di storia, invece sono un pezzo di moda

Alcuni utenti hanno difeso l'attrice sostenendo la sua buona fede — non potendo conoscere con certezza la provenienza esatta dei pezzi — mentre altri hanno sottolineato che, trattandosi di una professionista con uno staff di stylist ed esperti al seguito, la scelta avrebbe meritato una verifica più attenta. Interpellato dai media, il fondatore di Barron London ha dichiarato che gli orecchini non sono mai stati messi in vendita e restano parte della collezione personale dell'azienda. Secondo la sua ricostruzione, i medaglioni sarebbero stati autenticati dal mercante londinese David Aaron e venduti al gioielliere Glenn Spiro nel 2016, prima di essere acquisiti da Barron London nel 2025. L'azienda sostiene che i reperti vengano gestiti "in conformità con la provenienza documentata e tutti i requisiti legali applicabili". Resta però un punto controverso: diversi accademici fanno notare come l'espressione "provenienza non divulgata" o "collezione privata" sia spesso, nel mercato dell'arte antica, un modo elegante per dire che la storia dell'oggetto — cioè come e quando abbia lasciato il Paese d'origine — semplicemente non è verificabile. Un archeologo australiano, docente universitario di storia e archeologia, ha definito la vicenda "un enorme problema", spiegando che il mercato nero delle antichità mediorientali è alimentato da un mix di colonialismo e povertà: nei siti di scavo, i lavoratori locali percepiscono spesso compensi minimi, mentre chi guadagna davvero dal traffico sono i mercanti occidentali. Un esperto londinese di arte e storia islamica, dal canto suo, ha parlato di un atteggiamento "distaccato" e "orientalista" da parte delle celebrità occidentali, che tratterebbero la storia antica di Iran e Medio Oriente come patrimonio culturale scollegato dagli Stati moderni che oggi lo rivendicano.