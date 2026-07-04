Il martello di Berrettini batte sulla cassa dritta di Peggy Gou

Non falce e martello, ma cassa (dritta) e martello. Questo è il nuovo flirt dell’estate, o almeno presunto, quello tra il tennista Matteo Berrettini, detto “The Hammer”, e la DJ Peggy Gou.

Nel mondo del gossip sportivo e musicale circola una nuova indiscrezione che ha già fatto il giro dei media: il tennista italiano sarebbe al centro di una frequentazione con la DJ e producer sudcoreana, diventata icona globale nel 2023 grazie alla hit (It Goes Like) Nanana, ormai colonna sonora non ufficiale di tramonti e storie Instagram.

Sport e musica, in questo caso, sembrano incontrarsi su un campo neutro, in una dimensione parallela fatta di calorie. Il primo segnale del presunto flirt sarebbe infatti una foto di tiramisù comparsa sui social, ripresa da angolazioni leggermente diverse dai due protagonisti. Il dolce sembra lo stesso, così come l’estetica: stesso piatto di ceramica. Abbastanza per far scattare il “processo alle prove” tipico del gossip digitale, dove anche un cucchiaino fuori posto può diventare un indizio decisivo.

E non è finita qui. A rafforzare la teoria ci sarebbe anche una storia pubblicata dalla DJ, in cui compare un portachiavi con racchetta e pallina da tennis. Un dettaglio piccolo, quasi invisibile, ma sufficiente a trasformarsi in materiale da indagine collettiva per fan e curiosi, sempre pronti a collegare i puntini come in una partita di Cluedo globale.