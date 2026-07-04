Il martello di Berrettini batte sulla cassa dritta di Peggy Gou

Non falce e martello, ma cassa (dritta) e martello. Questo è il nuovo flirt dell’estate, o almeno presunto, quello tra il tennista Matteo Berrettini, detto “The Hammer”, e la DJ Peggy Gou.
Nel mondo del gossip sportivo e musicale circola una nuova indiscrezione che ha già fatto il giro dei media: il tennista italiano sarebbe al centro di una frequentazione con la DJ e producer sudcoreana, diventata icona globale nel 2023 grazie alla hit (It Goes Like) Nanana, ormai colonna sonora non ufficiale di tramonti e storie Instagram.
Sport e musica, in questo caso, sembrano incontrarsi su un campo neutro, in una dimensione parallela fatta di calorie. Il primo segnale del presunto flirt sarebbe infatti una foto di tiramisù comparsa sui social, ripresa da angolazioni leggermente diverse dai due protagonisti. Il dolce sembra lo stesso, così come l’estetica: stesso piatto di ceramica. Abbastanza per far scattare il “processo alle prove” tipico del gossip digitale, dove anche un cucchiaino fuori posto può diventare un indizio decisivo.
E non è finita qui. A rafforzare la teoria ci sarebbe anche una storia pubblicata dalla DJ, in cui compare un portachiavi con racchetta e pallina da tennis. Un dettaglio piccolo, quasi invisibile, ma sufficiente a trasformarsi in materiale da indagine collettiva per fan e curiosi, sempre pronti a collegare i puntini come in una partita di Cluedo globale.
Nel frattempo Matteo Berrettini è a Londra per il torneo di Wimbledon, impegnato tra servizi potenti e concentrazione e la sua figura si alterna tra campo e riflettori. E mentre lui gioca punti pesanti sull’erba, fuori dal campo se ne giocano altri, decisamente meno ufficiali ma molto più commentati, sui social che fanno supposizioni.
Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma le voci continuano a moltiplicarsi, alimentate da testate e osservatori del mondo social che sembrano aver trovato nella coppia un nuovo “caso estivo” da decifrare.
Secondo le indiscrezioni, la conoscenza tra i due risalirebbe all’estate 2025 e avrebbe preso una piega diversa dopo la presunta fine della relazione tra Berrettini e la ballerina e influencer Vanessa Bellini. Anche qui, il grande classico del gossip moderno: non servono annunci ufficiali, basta un unfollow per far partire il processo narrativo.
Intanto Berrettini continua a lavorare sulla sua stagione, con il Roland Garros alle spalle e Wimbledon nel mirino, mentre il suo nome sembra avere due circuiti paralleli: uno fatto di ace e scambi lunghi, l’altro di rumor e interpretazioni creative alimentate da coincidenze.
E in mezzo, come colonna sonora non richiesta ma perfettamente coerente con la notizia, resta la “cassa dritta” di Peggy Gou.