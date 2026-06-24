“Sorrentino non avrebbe fatto un ciak migliore”. La notte di Guè all’Opéra di Riccione: bosseggiando all’evento Pleasure by Escort Advisor

L’Hummer limousine è bianco, stavolta non come il jeans. Arriva sul lungomare di Riccione con qualche minuto di ritardo, come da copione. Tutto regolare: si chiede dopo perdono e non prima per favore. Guè ha una maglia nera attillata, cappellino con visiera, jeans chiari, scarpe bianche. Sorride vicino all’auto brandizzata Escort Advisor, non passa inosservata, la vedono tutti e la gente si avvicina. Guè concede un po’ di tempo a fotografi e fan per qualche scatto: passa di lato alla macchina mostrando il nome del sito numero uno in Europa del settore, quello con le recensioni, il più affidabile. Poi prosegue veloce scortato dalla security verso il Samsara. In pochi metri di camminata sono in tanti a chiedergli un selfie o un video, lui cerca di accontentare tutti, sorridendo, alzando il pollice in camera. Sono i suoi fan, sono lì per lui. Curiosi e appassionati, giovani, giovanissimi e meno giovani. Lo accoglie lo staff, sempre con maglia nera e la stella di Ea bianca e rosa. Passerà un po’ di tempo sulla terrazza, prima di cambiare location e cominciare la sua serata all’Opéra, dove si tiene l’evento Pleasure by Escort Advisor. Qualche metro di strada, passa dal retro, entra e comincia lo spettacolo delle hostess: battaglia di cuscini, minuti di show nell’area riservata del locale in cui Guè si siede. Lo separano pochi centimetri dalla folla, che dal resto dell’Opéra si è avvicinata lì di fronte, decine di telefoni sparati in faccia a fare video e foto.