DJ Ringo difende la reunion degli Oasis: “Ma quale truffa? Il prezzo del biglietto vale lo spettacolo! Che ascoltassero la trap e non rompessero i maroni!”

Si è parlato della reunion degli Oasis come la “truffa della nostalgia”? Tu sei d’accordo con questa visione?

Si scrive questo degli Oasis oggi perché va di moda. Si vede che chi lo dice non ha mai vissuto il rock ’n’ roll. La grande truffa del rock ’n’ roll, appunto, è sempre esistita fin dai tempi dei Sex Pistols, che intitolarono un loro album proprio The Great Rock 'n' Roll Swindle. Oggi tutti gli artisti italiani di colpo vogliono cantare a San Siro e si sa benissimo che la maggior parte dei biglietti sono comprati dal management e poi regalati solo perché va di moda far vedere che si è cantato a San Siro. Volendo pure questa è una truffa. Lo si fa all’ordine del giorno.

Come mai allora è sorta questa grande polemica sulla loro reunion?

Perché il 50% di quelli che stanno comprando il biglietto, a cui non glien’è mai fregato un cazzo degli Oasis da anni, hanno intasato tutto. Da un lato capisco la polemica di quelli che li seguono da sempre. Anche in radio da me in molti hanno chiesto il codice, specialmente i più fan. Ti assicuro che anche molti che conosco in radio lo hanno avuto nonostante non gliene freghi niente. Gli altri, invece, che seguono gli Oasis da sempre non l’hanno ricevuto. Fa parte del gioco.

C’è della FOMO per questi concerti?

Io penso che al 50% delle persone che hanno preso il biglietto non gliene freghi niente di Liam e Noel, lo hanno preso solo per farsi un selfie e poter dire “io c’ero, io ho avuto il biglietto e tu no”. Facendo così, a questo punto, devo dare ragione ai veri fan che in rete hanno chiesto la cortesia di non intasare il sito perché altrimenti l’avrebbero presa in quel posto e un po’ effettivamente è successo.