Levante è meglio di Freud. Siamo stati alla Warner per il lancio del nuovo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza” e abbiamo capito che anche la musica può essere una terapia

Facendo un salto alla tredicesima traccia, troviamo una Levante da dancefloor con Sorry Boy. E qui - come per Sono blu - ci ripetiamo: Claudia, cantaci l’elettro più spesso. Dopo averci abituati a un album melodico, quando parte questo brano si può confermare una delle principali caratteristiche di Levante: sorprendere proprio quando meno te l’aspetti. Dopo l’atmosfera cinematografica di Follemente, come penultima traccia troviamo Castigo, che è un viaggio verso quel “giù” che Claudia canta sostenuta da riverberi e distorsioni della voce che ci accompagna in una dimensione profonda e buia. Qui c’è la vera sperimentazione e la lunga parte strumentale in chiusura, ci conferma che questo brano non vuol essere solo compreso. Chiude poi il disco Abissale con violini e viole da pelle d’oca che scandiscono un ritmo che è un climax emotivo o, come lo definisce lei, un vero e proprio vortice: qui “il fallimento” si sente, ma diventa un passo di danza fondamentale per poter compiere quello dopo e soprattutto, come ricorda anche Levante, il fallimento è il risultato finale; è il risultato di un movimento che c’è stato prima. Questo brano è un sospiro di sollievo sofferto, dove testo e musica si alleano con il solo obiettivo di smuovere i dotti lacrimali: Levante vuole lasciarci con gli occhi lucidi e il viso bagnato e con una domanda: ma perché quando si tratta di accogliere l’amore che semplicemente meritiamo, tutto diventa così spaventoso e sofferto?

E come lo sintetizzi un disco come questo? Tra sonorità cinematografiche, deviazioni dance e picchi d'intensità orchestrale, Levante ha firmato uno dei suoi lavori più maturi e sfaccettati. Durante la conferenza ammette che questo non è un disco di “guarigione”, ma di consapevolezza, dove inaspettatamente è riuscita a trovare delle risposte e a perdonare: l’assenza del padre in primis e poi tutte quelle storie descritte nel disco che sono finite. “L’amore eterno”, dice “è quello mancato, che vive solo nell’immaginazione e dove non avviene il contatto”. Questo non è un album di guerra, dichiara, ma un album di pace e, per la prima volta, Levante guarda l’amore da fuori e non dall’interno, mossa da sentimenti ancora più o meno vivi dentro di sè. Quando qualcuno le chiede: perchè proprio adesso; lei risponde: “Perché mi sto avvicinando ai miei 40 anni e mi ero anche un po’ stufata di vivre l’amore con questa sfiducia. Faccio un mestiere per cui potrei anche vivere una vita rock n roll e dire Fanculo l’amore, ma la verità è che io sono una grande amante dell’amore, solo che non sono in grado di prendermene cura e portarlo avanti come fanno gli altri”. Eppure qui dobbiamo contraddire Levante: perché se anche fosse vero che le sue relazioni finiscono, una grande cura viene fuori da questo disco ed è la cura più difficile da attuare: quella verso se stessi. In Dell’Amore il Fallimento e Altri Passi di Danza c’è un grande spirito di ricerca che mostra una voglia di “guarire” tale da non temere la sofferenza che si prova quando si toccano tasti dolenti del proprio vissuto.

Questo album non sembra seguire un filo rosso. Sicuramente ci sono temi ed elementi che ritornano (la danza tra tutte), ma è un disco che si muove caotico, esattamente come a volte è la vita, sfacciato nel dire che l'amore da solo non basta, ma capace di ricordare a tutti che anche “un passo falso” è pur sempre un passo.