Salmo diventa IA con Eman Rus per “El Niño”: “Molti commenti negativi arrivano dagli addetti ai lavori, mi dispiace”

Come è nata la collab con Salmo?

Era un sabato sera. Sarei dovuto essere a Milano a festeggiare i vent’anni di Propaganda, ma per motivi familiari ero rimasto a Olbia. Ero a cena con i miei amici quando mi è arrivato un messaggio di Salmo: “Ti va di fare il videoclip del mio ultimo pezzo?”.

Veniamo dalla stessa città. Lo ascolto da quando avevo diciott’anni, oggi ne ho trentacinque. Potete immaginare cosa abbia significato per me quel messaggio. Ho accettato subito e il giorno dopo mi sono messo al lavoro. Sapevo che il video avrebbe suscitato polemiche. Nel 2026, in Italia, l’intelligenza artificiale continua a dividere, soprattutto quando a utilizzarla è un artista come Salmo.

Che ruolo ha l’IA nel tuo lavoro?

Per spiegare che ruolo ha nel mio lavoro, parto dal mio percorso. Perché sui miei contenuti il dibattito è spesso diverso? Credo sia perché quello che realizzo oggi è coerente con ciò che facevo cinque anni fa. È cambiato il modo in cui costruisco le immagini, ma il linguaggio, l’ironia e la ricerca del surreale erano già lì. In questa continuità si capisce cosa rappresenta per me l’IA: uno strumento di lavoro.