“Per vent’anni assistente di Sgarbi, ma me ne andai quando mi chiesero di condividere la gestione dei suoi interessi con la fidanzata Sabrina Colle e la sorella”. Parla Sauro Moretti, l’ex pr della riviera romagnola folgorato sulla via dell’arte

Moretti, ha appena comunicato di aver deciso di voler tornare vicino al suo amico Vittorio. Come pensa di realizzare questo desiderio?

Vista la situazione così delicata e complicata, ritengo sia giunto il momento, da parte mia, di dare una disponibilità all’uomo e all'amico, in nome dell’affetto che ci ha legato per tanti anni. Una disponibilità a stargli vicino, ovviamente escludendo ogni tipo di rapporto che riguardi il lavoro, il business, il brand, cose che non mi interessano. Solo ed esclusivamente vicino a lui come amico dal punto di vista umano.

Da membro della “famiglia allargata” del professore, che idea si è fatto sul confronto anche aspro in corso tra la figlia Evelina e altri membri della famiglia Sgarbi?

Non so se io faccia parte della ‘famiglia allargata’. Il mio è stato un rapporto pressoché esclusivo con Vittorio, di rado con altri suoi affetti. Evelina la conosco da quando era piccola e mi sembra una ragazza alla ricerca di un padre che teme di poter perdere… Diciamo che vederla così straordinariamente determinata mi ha fatto spesso pensare a suo padre, cioè a una sorta di versione femminile di suo padre, per la libertà di pensiero, la difesa dei principi e il coraggio di affrontare qualsiasi sistema. Proprio come faceva Vittorio sin da giovane.

Sebbene fosse già lontano, cosa ha pensato nel vedere uno Sgarbi malato e così profondamente diverso dall’uomo che tutta Italia ha conosciuto e amato?

Rispetto a quello che è successo in questi ultimi due anni al professore, nella sua testa, è difficile esprimersi. Credo poco, sinceramente, al solo aspetto depressivo, per quanto la depressione sia sempre una malattia molto grave. Purtroppo credo ci siano anche altri elementi che, dal punto di vista fisico, hanno debilitato il corpo e quindi anche la mente di Vittorio Sgarbi.