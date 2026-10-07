Malagò che commissaria se stesso in attesa di essere rieletto presidente della FIGC a gennaio, dimostra che in Italia puoi provare a fermare una federazione, ma non un uomo

Contano eccome appartenenza, stile e bellezza. E lui, dandy prestato al management, con la sua aura ha costruito una carriera da leader di razza, partendo non dalla gavetta, che è roba da parvenu, ma dai fasti della Sa.Mo.Car., concessionaria di bolidi di lusso legata ai marchi dell'automobilismo che conta, per spingersi poi ai vertici della finanza internazionale come advisor di HSBC e tessere relazioni simbiotiche con i salotti buoni del capitalismo italiano. A suggellare quell'appartenenza c'è un’istantanea d'archivio Google che vale più di mille gossip: in quello scatto in bianco e nero, un giovane e slanciato Malagò sfoggia un impeccabile completo sartoriale e l'aria sfrontata di chi sa già da che parte gira il mondo: lo si vede camminare a fianco dell'Avvocato in persona, Gianni Agnelli. Due epoche di stile, un passaggio di consegne tra il re del capitalismo sabaudo e il principe dei salotti romani: fu proprio la sorella di Gianni, Susanna, con quel misto di affetto aristocratico e mondano disincantato, a battezzarlo Megalò, nick che ne scolpisce l’essenza debordante ed elitaria.