E se Mancini fosse un diesel? Il CT della Nazionale ci aveva detto di aspettare dopo la fragorosa sconfitta all'esordio, e ora la sua Italia sembra ingranare

Quindi Mancini ci ha fregati tutti? Nessuno ci credeva prima di queste tre partite di Nations League (io per primo), invece il campo ci ha consegnato un'Italia frizzantina e volenterosa che sembra voler scrivere una nuova storia su pagine ormai appiccicaticce e polverose.

Per questo, la domanda oggi è legittima: è lui l'uomo della rivoluzione? Presto per dirlo, perché le perplessità che avevamo dieci giorni fa non sono svanite del tutto, e lo stato di salute del calcio del nostro paese è ancora precario. Basta osservare con giusto sgomento le vicende di salotto (forse meglio dire di circoli canottieri) che impigliano le istituzioni sportive nelle solite piccole lotte di potere degne della peggior politica. Ma non è il momento di parlarne.

Stasera si gioca di nuovo contro la disastrosa Turchia di Montella e a Bologna un altro successo avrebbe il sapore dell'ottimismo. Di una luce che nell'ambiente azzurro mancava da cinque anni, quando quella generazione alzò clamorosamente al cielo il trofeo di Campioni d'Europa. Anche lì, con i ragazzi c'era Mancini. Coraggioso, entusiasta, con quelle spigolature da antipatico che lo rendono, a volte, scostante ma anche più deciso e sicuro nelle scelte.