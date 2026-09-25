L’Italia progressista di Mancini al debutto contro il Belgio lancia i nuovi volti azzurri: Doumbia, Zoma e Inacio. Sarà la rivoluzione o il nuovo “Prima Pafundi e poi tutti gli altri?”

Mancini traccia la prima linea della sua mentalità europea con una lista di convocati aperta a ragazzi cittadini del mondo, con origini, parentele o comunque passaporto italiano. Strizzando l’occhio al terreno progressista e cercando di scopiazzare l’esempio virtuoso della Francia, ma soprattutto provando a fotografare un mondo del calcio che sta cambiando, insieme al paese e alla società moderna e multiculturale. Per dirla semplice e affondare l’analisi nella più profonda attualità, in questa Italia si può indossare la maglia azzurra della nazionale senza rappresentare l’Italiano secondo Vannacci.

E così vediamo arrivare, con orgoglio, a Coverciano: Eddy Kouadio, Honest Ahanor, Michael Kayode e le novità assolute di Issa Doumbia, Mohamed Alì Zoma e Samuele Inacio, figlio dell’ex di Napoli, Atalanta e Torino Inacio Pia, talenti cresciuti nei campionati esteri. Basta questo per pensare in grande o anche semplicemente per qualificarsi ai prossimi mondiali? No, il lavoro è enorme lo sappiamo e c’è il pretendete “convochiamo Pafundi e altri 22” che non ha portato, per ora, fortuna a nessuno.

Se poi penso che quando ero ragazzo, nel 1996, l’Europeo under 21 lo vinceva un squadra che presentava in campo gente come Cannavaro, Galante, Fresi, Totti, Morfeo, Buffon addirittura in panchina, già protagonisti in Serie A, ci rendiamo conto della dimensione minore del nostro calcio trent’anni dopo. Appena un giovane indovina due partite nel massimo campionato, diventa rivoluzionaria la chiamata addirittura in nazionale maggiore e ce la fanno passare come la strada giusta per tornare a competere ai massimi livelli. Bene quindi, anzi benissimo, la fiducia alle nuove generazioni, al futuro più aperto al mondo, perché altrimenti ci tocca ascoltare mille volte la storia dei talenti sotto i vent’anni che non hanno spazio, che non giocano più in strada, che non sanno fare dribbling.

Tutta demagogia spiccia che serve, spesso, per giustificare il crollo di un movimento calcistico che, prima di trovare la poltrona al nuovo Commissario Tecnico, andava ricostruito dal basso, nella cultura, nei principi e accendendo la passione. Perché, se al debutto del nuovo corso azzurro, chi segue il calcio si lamenta del lungo stop della Serie A e metà stadio Olimpico rimane vuoto, il problema è profondo. C’è da lavorare, non c’è dubbio.