Quando Kimi Antonelli ha tagliato il traguardo nelle qualifiche del Qatar, si è capito immediatamente che la seconda posizione alle spalle di George Russell lo rendeva estremamente deluso. Anzi, furioso. Non per il risultato in sé, ma per una procedura richiesta alla Mercedes che però non è stata ascoltata. Al suo muretto, infatti, Antonelli aveva chiesto di non uscire per primo all’ultimo tentativo di Q3, davanti a tutti. Al contrario, sarebbe voluto uscire per ultimo, sia perché la pista col girare delle vetture tende a migliorare sia perché tra un curvone e l’altro un po’ di effetto scia avrebbe aiutato.

Così non è stato e la frustrazione è venuta fuori immediatamente. Peter Bonnington si apre in radio, gli comunica la posizione e lui risponde stizzito. Talmente tanto da sorprendere tutti: “Sì, ma dobbiamo parlare di questo”, ha tuonato. “Se vi chiedo qualcosa, per favore fatelo. Insomma, non mi interessa”. A questo punto Bono cerca di tranquillizzarlo, ma nulla cambia fino all’intervento di Toto Wolff.

