Quando Kimi Antonelli ha tagliato il traguardo nelle qualifiche del Qatar, si è capito immediatamente che la seconda posizione alle spalle di George Russell lo rendeva estremamente deluso. Anzi, furioso. Non per il risultato in sé, ma per una procedura richiesta alla Mercedes che però non è stata ascoltata. Al suo muretto, infatti, Antonelli aveva chiesto di non uscire per primo all’ultimo tentativo di Q3, davanti a tutti. Al contrario, sarebbe voluto uscire per ultimo, sia perché la pista col girare delle vetture tende a migliorare sia perché tra un curvone e l’altro un po’ di effetto scia avrebbe aiutato.
Così non è stato e la frustrazione è venuta fuori immediatamente. Peter Bonnington si apre in radio, gli comunica la posizione e lui risponde stizzito. Talmente tanto da sorprendere tutti: “Sì, ma dobbiamo parlare di questo”, ha tuonato. “Se vi chiedo qualcosa, per favore fatelo. Insomma, non mi interessa”. A questo punto Bono cerca di tranquillizzarlo, ma nulla cambia fino all’intervento di Toto Wolff.
Non appena l’austriaco si apre in radio arriva una nuova sorpresa. Non un “me parliamo dopo”, ma un’ammissione in mondovisione, senza giri di parole: “Sì Kimi, rivedremo sicuramente il processo e chi avremmo dovuto mandare in pista per primo”. Parole forti e che certificano quanto lo status di Antonelli stia cambiando dopo il titolo mondiale.
Una volta sceso dalla W17, poi, ai microfoni di Sky Sport F1, Kimi ha spiegato ulteriormente il motivo della sua rabbia: “Allora, non è che ci fossero degli accordi col team, però… Volevo andare per ultimo perché comunque la pista migliora sempre un pochino”, ha raccontato, ancora visibilmente contrariato. “Anche la scia ti fa andare un po’ più forte sui rettilinei. Quando sei da solo, con la pista completamente libera, non hai questo effetto”.
La differenza, secondo lui, non è stata soltanto una questione di sensazioni. “Ho perso un paio di decimi, solo sui rettilinei”, continua. Poi, però, arriva anche una precisazione: “Alla fine ne parlerò col team, perché è anche una delle prime volte che faccio un certo tipo di richiesta. Mi è dispiaciuto un po’ vedere che non… ecco (venisse ascoltata, ndr). Sicuramente faremo meglio la prossima volta”.
A provare a chiudere il caso ci ha pensato nuovamente Toto Wolff. Ai microfoni di Sky Sports F1, il team principal delle Frecce d’Argento ha confermato che Antonelli aveva effettivamente chiesto di non essere il primo a uscire, spiegando però anche le ragioni che hanno portato la squadra a prendere una decisione diversa.
“Ce l’aveva detto prima di uscire. Ma c’è un buon motivo per cui è successo questo, perché noi non volevamo essere colti di sorpresa e rischiare di non tagliare il traguardo (in tempo, ndr)”. La Mercedes, quindi, ha preferito non correre il rischio di ritrovarsi senza il tempo necessario per completare l’ultimo giro lanciato. Una scelta legata alla gestione del traffico e dei tempi in pista, ma che non ha tenuto conto fino in fondo delle indicazioni del pilota.
“Ora dobbiamo trovare l’equilibrio giusto tra accontentare i piloti – che possono avere torto o ragione, ma noi sappiamo che i piloti hanno una certa mentalità e se vanno in pista pensando di non essere nella posizione giusta, poi il loro giro non va bene – e avere la possibilità di fare un giusto giro di preparazione e poi tagliare il traguardo in tempo”, ha poi aggiunto l’austriaco.
Infine, c’è spazio anche per un’ammissione che conferma quel team radio iniziale: “Kimi aveva espresso un desiderio. A volte può essere esaudibile, a volte no. Oggi forse si poteva trovare un compromesso, però è sempre rischioso”.
Nessun caso destinato a trascinarsi, solo un messaggio piuttosto chiaro. La seconda posizione non gli basta se sente di non aver avuto tutte le possibilità per giocarsi la pole. Nel giorno del ritorno in pole di Russell, una macchia sull’esecuzione dei campioni del mondo resta.