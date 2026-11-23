A Las Vegas Max Verstappen ha demolito il suo rivale, George Russell. Perché tra i due, ogni occasione è buona per lanciarsi frecciatine. Ma stavolta, l’olandese l’ha fatto prima in pista, poi una volta sceso dalla sua RB22, freschissimo di vittoria. Inizia tutto a due giri dalla fine, quando Max è in testa al Gran Premio seguito dalle Mercedes di Antonelli e Russell. Dopo una gara corsa tutta in stile yo-yo, tra sorpassi e controsorpassi, è chiaro a tutti che a vincere sarà uno dei primi due ad uscire dall’ultima curva, che immette sul lunghissimo rettilineo finale.
Lo sa bene anche Russell, fino a quel momento terzo. L’inglese, per provare a vincere, è disposto al tutto e per tutto. Attacca il compagno di squadra all’esterno, ma Kimi allunga la staccata e i suoi piani si complicano. Quel tentativo finisce male, anzi malissimo. Russell blocca l’anteriore e finisce per mancare completamente la curva, impattando leggermente le barriere: gara finita e podio buttato, nonostante una volta tornato nel paddock rimarchi come quella manovra la riproverebbe ancora pur di vincere.
Pochi attimi dopo, il primo dieci di questa incredibile classifica: Verstappen si apre in radio e tuona ridendo: “Hahahah. Ben fatto, mio dio”. Mentre va a 300 km/h, lui se ne esce così, lasciando tutti senza parole. Il solito Max, sempre al limite e senza peli sulla lingua.
Uno come lui, però, del dieci non si accontenta e così, nel corso della conferenza stampa post gara, decide di prendersi anche la lode tra l’incredulità di chi gli sta davanti: “La questione è che lui parla molto fuori dalla pista, ma onestamente non mi dà nemmeno fastidio perché è così lontano dal mio livello che non ha davvero senso per me cercare di sfidarlo comunque. Quindi no, non mi dà fastidio”, afferma col sorriso l’olandese.
E in tal senso, le facce di Lando Norris e Oscar Piastri, seduti accanto a lui, sono tutte un programma. Comunque, Max ci ha poi tenuto ad approfondire il suo pensiero, a suon di cannonate: “Parla tanto, ma in pista questa stagione è stata un completo disastro per lui, specialmente con la vettura che ha a disposizione. Dunque quanto accaduto oggi è... il karma”.
Un concetto a lui carissimo: “Oggi, il karma è stato perfido. È stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Così ho pensato: ‘Fantastico! La mia giornata sta solo migliorando!’. E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo in prima posizione, la mia giornata era completa”. Ingiocabile, ormai non più solo al volante. Anche perché, tutte queste cose le afferma con una disinvoltura da lasciarti davvero senza parole.
E chiariamo: non è bullismo come qualcuno ha scritto, ma solo il risultato di una rivalità profonda, molto più di quanto si possa credere. Una delle tante che negli anni si sono viste nello sport, non la prima e nemmeno l’ultima. Una risposta ai fatti del sabato, quando i due si erano quasi toccati in pista dopo che Max aveva attaccato Russell prima di un giro veloce, con l’inglese a restituire il sorpasso. “Lo fa ogni singola settimana, con tanti piloti diversi, e tutti finiscono per accettarlo. Ma io non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa in questo modo da qualcuno che poi se ne va in giro comportandosi come se fosse superiore e migliore di tutti gli altri. Quindi sì, qualcuno deve pur prendere posizione e tenergli testa”, aveva dichiarato George, infastidito. Dal canto suo, invece, Max aveva risposto con la quasi totale indifferenza: “Non voglio nemmeno perdere tempo con questa storia. Per me non ne vale assolutamente la pena”.
Comunque, l’attacco non si è limitato al team radio e alla conferenza perché, secondo la legge del non c’è due senza tre, un’altra frecciatina doveva arrivare per forza. E così è stato: in questo caso, però, zero le parole pronunciate: a parlare per Max, infatti, è stato Elvis Presley: “Un po’ meno parole, un po’ più fatti”, recita A Little Less Conversation, canzone scelta per il post celebrativo pubblicato su Instagram dopo la vittoria. Un solido 9, soprattutto per la capacità di azzeccare anche questa.
Il bonus in classifica? Le parole profetiche di Lando Norris nel 2024, ad Abu Dhabi, una settimana dopo la prima vera commedia tra i due: “Rispetto molto entrambi, ma non mi interessa cosa pensano l’uno dell’altro. Mi piace vedere come discutono!”. Quale occasione migliore per riportarle in auge?.