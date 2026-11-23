Pochi attimi dopo, il primo dieci di questa incredibile classifica: Verstappen si apre in radio e tuona ridendo: “Hahahah. Ben fatto, mio dio”. Mentre va a 300 km/h, lui se ne esce così, lasciando tutti senza parole. Il solito Max, sempre al limite e senza peli sulla lingua.

Uno come lui, però, del dieci non si accontenta e così, nel corso della conferenza stampa post gara, decide di prendersi anche la lode tra l’incredulità di chi gli sta davanti: “La questione è che lui parla molto fuori dalla pista, ma onestamente non mi dà nemmeno fastidio perché è così lontano dal mio livello che non ha davvero senso per me cercare di sfidarlo comunque. Quindi no, non mi dà fastidio”, afferma col sorriso l’olandese.

E in tal senso, le facce di Lando Norris e Oscar Piastri, seduti accanto a lui, sono tutte un programma. Comunque, Max ci ha poi tenuto ad approfondire il suo pensiero, a suon di cannonate: “Parla tanto, ma in pista questa stagione è stata un completo disastro per lui, specialmente con la vettura che ha a disposizione. Dunque quanto accaduto oggi è... il karma”.

Un concetto a lui carissimo: “Oggi, il karma è stato perfido. È stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Così ho pensato: ‘Fantastico! La mia giornata sta solo migliorando!’. E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo in prima posizione, la mia giornata era completa”. Ingiocabile, ormai non più solo al volante. Anche perché, tutte queste cose le afferma con una disinvoltura da lasciarti davvero senza parole.