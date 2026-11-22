Il tutto dopo che giovedì, nel corso del Media Day, Sir Lewis aveva garantito che la convivenza con Charles non sarebbe più stata un problema. Dopo nemmeno venti giri la promessa era già saltata. Hamilton aveva appena preso 10 secondi di penalità per aver tagliato la chicane duellando con Norris, una sanzione che, secondo lui, era una follia. Poco dopo, quando si è ritrovato alle spalle del compagno, ha perso ulteriormente la pazienza: “Charles è proprio… Potete dirgli di levarsi di torno, ca**o? Sto cercando di prendere quelli davanti”.

Il peggio, comunque, è arrivato al giro 37. Il muretto aveva chiesto a Leclerc di non attaccare Hamilton. Charles ci ha provato lo stesso all’interno, nella chicane vicino alla Sfera. Sir Lewis ha tenuto la linea e il monegasco l’ha colpito, mandandolo in testacoda. Il sette volte campione del Mondo è ripartito senza troppi danni, ma i commissari hanno usato il pugno duro: 10 secondi di penalità, ancora.

La tensione è palpabile e alla bandiera a scacchi il team principal Frédéric Vasseur ha sbottato: “Charles, voglio vederti subito dopo la gara, prima di ogni altra cosa”. Il pilota non ha risposto. Passato qualche minuto, l’incazzatura è stata ulteriormente esplicitata: “È inaccettabile”, ha affermato ai microfoni di Sky Sport F1. “È lo stesso messaggio che avevamo dato in Messico, perché bisogna pensare alle persone che lavorano a Maranello, agli azionisti e agli sponsor. Avevamo detto a Charles di non superare, ha commesso chiaramente un errore che penalizza tanto il team. Sono più che arrabbiato, ne avevamo parlato tutti insieme in Brasile e oggi lo avevamo ribadito. Il messaggio era chiaro e cristallino”.