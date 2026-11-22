Max Verstappen si è preso di forza la sua quarta vittoria stagionale, la terza a Las Vegas. E adesso, il conto sale a 75, diventando sempre più leggenda di questo sport. Lo ha fatto mantenendo la testa dal via alla bandiera a scacchi, tra sorpassi continui e una scia così forte da tenere tutti attaccati. Dietro di lui sono finite le McLaren di Norris e Piastri, partito 17° e salito sul podio. Antonelli, quarto, ha perso tutto nell’ultimo giro, per un azzardo studiato con la Mercedes che però non ha pagato. Era secondo, ma una cattiva gestione dell’energia l’ha relegato ai piedi del podio.
Questa, però, è stata la gara della Ferrari. Ovviamente, per il più sbagliato dei motivi. Dopo la peggiore qualifica dell’anno, con Leclerc e Hamilton eliminati in Q2, la domenica è andata anche peggio. Hamilton ha chiuso settimo e Leclerc decimo, mettendo in scena l’ennesimo autoscontro stagionale.
Il tutto dopo che giovedì, nel corso del Media Day, Sir Lewis aveva garantito che la convivenza con Charles non sarebbe più stata un problema. Dopo nemmeno venti giri la promessa era già saltata. Hamilton aveva appena preso 10 secondi di penalità per aver tagliato la chicane duellando con Norris, una sanzione che, secondo lui, era una follia. Poco dopo, quando si è ritrovato alle spalle del compagno, ha perso ulteriormente la pazienza: “Charles è proprio… Potete dirgli di levarsi di torno, ca**o? Sto cercando di prendere quelli davanti”.
Il peggio, comunque, è arrivato al giro 37. Il muretto aveva chiesto a Leclerc di non attaccare Hamilton. Charles ci ha provato lo stesso all’interno, nella chicane vicino alla Sfera. Sir Lewis ha tenuto la linea e il monegasco l’ha colpito, mandandolo in testacoda. Il sette volte campione del Mondo è ripartito senza troppi danni, ma i commissari hanno usato il pugno duro: 10 secondi di penalità, ancora.
La tensione è palpabile e alla bandiera a scacchi il team principal Frédéric Vasseur ha sbottato: “Charles, voglio vederti subito dopo la gara, prima di ogni altra cosa”. Il pilota non ha risposto. Passato qualche minuto, l’incazzatura è stata ulteriormente esplicitata: “È inaccettabile”, ha affermato ai microfoni di Sky Sport F1. “È lo stesso messaggio che avevamo dato in Messico, perché bisogna pensare alle persone che lavorano a Maranello, agli azionisti e agli sponsor. Avevamo detto a Charles di non superare, ha commesso chiaramente un errore che penalizza tanto il team. Sono più che arrabbiato, ne avevamo parlato tutti insieme in Brasile e oggi lo avevamo ribadito. Il messaggio era chiaro e cristallino”.
E poi ancora: “Non sono io a guidare la macchina e non sono gli ingegneri di pista a guidarla. Credo che ci sia un’incomprensione umana tra di loro, devono rispettarsi reciprocamente, ma devono anche rispettare il team”. Quando poi gli hanno chiesto se arriveranno sanzioni, il francese ha lasciato intendere di sì, ma senza fretta: “Ne discuteremo domani, ma sicuramente dovremo prendere delle decisioni. Non è stasera che faremo qualcosa, dobbiamo mantenere la calma. Sono estremamente frustrato per tutti coloro che sono a casa e in fabbrica. Avevamo il potenziale per tornare sul podio, non si può rovinare il lavoro di 2.000 persone in questo modo”.
La frase più dura è arrivata alla domanda se, quando aveva affiancato Hamilton a Leclerc, si aspettasse di arrivare a questo punto: “Onestamente no, se l’avessi saputo prima sarebbe stato diverso. La pressione sta crescendo, ora è molto peggio rispetto a 18 mesi fa. Ultimamente, la situazione tra di loro sta diventando ingestibile”. Da incubo, dall’inizio alla fine. Stavolta, la sensazione è che il monegasco l’abbia fatta davvero grossa. Un disastro, ancora.