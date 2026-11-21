Ancora lui. Anche a Las Vegas, Kimi Antonelli mette il timbro. Lo fa con una qualifica sensazionale, quando nessuno se l’aspettava, dopo una sessione cominciata in salita. Poi il momento della notte, in Q3: mentre il gruppo si pestava i piedi nel traffico, lui decide di aspettare facendo passare tutti e rischiando di prendere la bandiera a scacchi già prima dell’ultimo tentativo. Un azzardo, con un solo obiettivo: usare tutta la scia possibile sul lungo rettilineo della Strip.
Funziona e, una volta sceso dalla sua W17, lo racconta così: “È sembrato di tornare indietro alla 60 Mini, dove fai le qualifiche tutti insieme, tutti vicinissimi! È stata una qualifica molto strana per me. All’inizio non riuscivo a far funzionare le gomme, non avevo proprio feeling con la macchina, e anche il pedale del freno era molto lungo, quindi facevo fatica in staccata. Ma, tutto sommato, è stato davvero inaspettato e in quell’ultimo giro pensavo di essere fregato perché ho iniziato a un secondo dalla macchina davanti, ma qui la scia è talmente potente che sono riuscito a guadagnare proprio grazie a quella e a metterla in pole”.
La partenza al palo, però, domani non sarà sua. L’italiano ha cambiato il motore termico e dovrà scontare cinque posizioni di penalità, quindi partirà sesto. Davanti a tutti, ci sarà Max Verstappen. Per l’olandese è una buona notizia, perché in gara se la vedrà direttamente con George Russell, rivale per il secondo posto nel Mondiale. Kimi, comunque, non si fa abbattere: “Ho avuto la sensazione che il passo gara fosse forte nelle prove libere, mi sono trovato bene e le gomme sembravano a posto, quindi penso che avremo una buona occasione per lottare, speriamo, per la vittoria. Ora cercheremo di lavorare, capire dove possiamo migliorare e tornare più forti domani”.
Va molto peggio alla Ferrari, col sabato peggiore dell’anno. Leclerc e Hamilton sono stati eliminati entrambi in Q2, 11° e 12°, cosa che non succedeva da oltre 500 giorni, Imola 2025. Il freddo ha complicato il lavoro sulle gomme e la SF-26 ha mostrato tutti i suoi limiti sul giro secco, oltre alla sofferenza sui rettilinei. Il più arrabbiato è il monegasco che, nel giro di lancio dell’ultimo tentativo, sbaglia alla curva 7 e rimane senza time attack finale.
Rientrando ai box gesticola, si sfoga, poi non cerca scuse ai microfoni di Sky Sport: “Non ne è andata una dritta oggi, perché tutta la sessione avevamo persone che spingevano dietro e i messaggi non arrivavano. Sono abbastanza incazzato perché ho preso tutta la scia che c’era, ma la macchina non fa quello che deve fare. Sono incazzato. Non mi aspettavo un weekend così complesso, ma se guardiamo i gap è comunque meglio di quello che ci aspettavamo perché abbiamo difficoltà solo nei rettilinei ed è difficile fare qualcosa”.
Per Hamilton, invece, ci si è messa anche la sfortuna. Vasseur prima e lo stesso Sir Lewis poi hanno confermato che qualcosa ha danneggiato la sua macchina fin dalla Q1. A nulla è servito il tentativo della squadra di riparare i danni: “Prima della Q2 hanno cercato di ripulire il tutto il più possibile, però abbiamo perso tre o quattro decimi di carico aerodinamico e la macchina scivolava parecchio. Ho faticato tanto e non avevo aderenza”.
“L’ultimo tentativo è stato buono per quello che potevamo fare con la perdita di carico aerodinamico, ma abbiamo perso qualcosa alla fine e questo poi ci è costato la qualificazione”, ha poi aggiunto. “Dobbiamo tenere la testa alta. Certo, è doloroso arrivare qui dopo l’ultima gara, su un circuito con rettilinei così lunghi. Stiamo spingendo più che possiamo: è dura per tutti, ma sicuramente domani dobbiamo dare il nostro meglio per recuperare”. La penalità di Piastri farà avanzare le due Ferrari di una casella, ma la rimonta resta durissima. Su una pista con tanti rettilinei e un deficit di potenza, domani Leclerc e Hamilton dovranno inventarsi qualcosa.