La partenza al palo, però, domani non sarà sua. L’italiano ha cambiato il motore termico e dovrà scontare cinque posizioni di penalità, quindi partirà sesto. Davanti a tutti, ci sarà Max Verstappen. Per l’olandese è una buona notizia, perché in gara se la vedrà direttamente con George Russell, rivale per il secondo posto nel Mondiale. Kimi, comunque, non si fa abbattere: “Ho avuto la sensazione che il passo gara fosse forte nelle prove libere, mi sono trovato bene e le gomme sembravano a posto, quindi penso che avremo una buona occasione per lottare, speriamo, per la vittoria. Ora cercheremo di lavorare, capire dove possiamo migliorare e tornare più forti domani”.

Va molto peggio alla Ferrari, col sabato peggiore dell’anno. Leclerc e Hamilton sono stati eliminati entrambi in Q2, 11° e 12°, cosa che non succedeva da oltre 500 giorni, Imola 2025. Il freddo ha complicato il lavoro sulle gomme e la SF-26 ha mostrato tutti i suoi limiti sul giro secco, oltre alla sofferenza sui rettilinei. Il più arrabbiato è il monegasco che, nel giro di lancio dell’ultimo tentativo, sbaglia alla curva 7 e rimane senza time attack finale.

Rientrando ai box gesticola, si sfoga, poi non cerca scuse ai microfoni di Sky Sport: “Non ne è andata una dritta oggi, perché tutta la sessione avevamo persone che spingevano dietro e i messaggi non arrivavano. Sono abbastanza incazzato perché ho preso tutta la scia che c’era, ma la macchina non fa quello che deve fare. Sono incazzato. Non mi aspettavo un weekend così complesso, ma se guardiamo i gap è comunque meglio di quello che ci aspettavamo perché abbiamo difficoltà solo nei rettilinei ed è difficile fare qualcosa”.