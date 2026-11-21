Anche perché il reparto corse ha un peso. Sempre secondo Le Figaro, la divisione motorsport conta circa 300 dipendenti, meno di 220 dei quali a tempo indeterminato. Il tutto aggravato dai risultati, scarsi soprattutto nel Mondiale Endurance. Ma il punto è un altro: perché investire in progetti nuovi e poi fermarli prima ancora di scendere in pista? Proprio Peugeot nel WEC è l’esempio più evidente.

È tornata nel Mondiale nel 2022 con la 9X8 e in quattro anni ha ottenuto solo quattro podi, nessuna vittoria e un settimo posto tra i costruttori nel 2026. Con un bilancio così, uno stop è facile da spiegare. Ma dopo l’ultima gara a Monza, l’8 novembre, la squadra aveva ribadito che stava lavorando al 2027. Era in preparazione la terza evoluzione della Hypercar, con nuovi test al Paul Ricard. Aveva anche completato la squadra piloti, ingaggiandone di nuovi. Si fa un mercato piloti per chiudere? Solitamente no.

Il caso più strano, invece, è la Formula E. Opel avrebbe dovuto esordire nella stagione 2026/27, la prima delle nuove monoposto Gen4, con Mitch Evans e Théo Pourchaire. Citroën è tornata un anno fa e aveva già speso risorse importanti. Entrambe sono state a Jarama fino ad oggi, 20 novembre, per i test collettivi. Specie per Opel, sarebbe uno stop ancor prima di esordire ufficialmente nella serie.