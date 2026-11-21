La notizia arriva dalla Francia e fa il giro del mondo in poche ore. Secondo Le Figaro, ripreso poi da Reuters, Stellantis sarebbe pronta a lasciare tutto il motorsport. La decisione verrebbe ufficializzata il prossimo lunedì, 23 novembre. Il gruppo non conferma e non smentisce, ma intanto ha convocato riunioni straordinarie con i rappresentanti dei lavoratori di Stellantis Motorsport, a Poissy e a Satory. Se fosse vero, salterebbero la Peugeot nel WEC, Citroën e Opel in Formula E e il rilancio di Lancia nei rally. A conti fatti, una mossa che interrompe quattro progetti quasi nuovi.
Il motivo più probabile sono i soldi. Stellantis sta vivendo una fase difficile, con risultati commerciali e finanziari peggiorati negli ultimi anni. Per questo, l’amministratore delegato Antonio Filosa ha avviato il Value Creation Program, programma che punta a risparmiare 6 miliardi di euro entro il 2028. In una fase così, inevitabilmente, le corse rischiano di sembrare un lusso.
Anche perché il reparto corse ha un peso. Sempre secondo Le Figaro, la divisione motorsport conta circa 300 dipendenti, meno di 220 dei quali a tempo indeterminato. Il tutto aggravato dai risultati, scarsi soprattutto nel Mondiale Endurance. Ma il punto è un altro: perché investire in progetti nuovi e poi fermarli prima ancora di scendere in pista? Proprio Peugeot nel WEC è l’esempio più evidente.
È tornata nel Mondiale nel 2022 con la 9X8 e in quattro anni ha ottenuto solo quattro podi, nessuna vittoria e un settimo posto tra i costruttori nel 2026. Con un bilancio così, uno stop è facile da spiegare. Ma dopo l’ultima gara a Monza, l’8 novembre, la squadra aveva ribadito che stava lavorando al 2027. Era in preparazione la terza evoluzione della Hypercar, con nuovi test al Paul Ricard. Aveva anche completato la squadra piloti, ingaggiandone di nuovi. Si fa un mercato piloti per chiudere? Solitamente no.
Il caso più strano, invece, è la Formula E. Opel avrebbe dovuto esordire nella stagione 2026/27, la prima delle nuove monoposto Gen4, con Mitch Evans e Théo Pourchaire. Citroën è tornata un anno fa e aveva già speso risorse importanti. Entrambe sono state a Jarama fino ad oggi, 20 novembre, per i test collettivi. Specie per Opel, sarebbe uno stop ancor prima di esordire ufficialmente nella serie.
Anche per Lancia arriverebbe una frenata. Il marchio torinese era tornato nei rally con la Ypsilon Rally2 HF Integrale e aveva vinto il titolo WRC2 nella prima stagione del nuovo programma. Si parlava di un possibile salto nella categoria regina, il WRC, ma quel sogno è sfumato. Rispetto agli altri due campionati, però, una differenza c’è: le auto già consegnate ai clienti potrebbero continuare a correre, ma senza lo sviluppo e il supporto della squadra ufficiale. Nonostante ciò, il tema è soprattutto di immagine: Lancia voleva usare le corse per tornare a contare, dopo anni passati lontano dalle prime pagine. Riportare in auge un marchio richiede tempo e investimenti, ma interrompere tutto a metà rischia di buttare via quanto già speso.
Una storia che, comunque, in casa Stellantis non è nuova: nel 2012 - seppur il gruppo non esistesse ancora - Peugeot chiuse di colpo il suo programma endurance per motivi economici. Quattordici anni dopo tutto potrebbe ripetersi, ma questa volta il conto sarebbe più alto: non solo un marchio, ma l’intera struttura.
Per sapere se è davvero finita bisogna aspettare lunedì. Fino ad allora, l’addio alle corse resta una notizia riportata dalla stampa, non una decisione annunciata. Ma la convocazione dei sindacati e le voci dalla Francia non fanno sperare nulla di buono. E se si chiuderà, resterà la domanda su quei soldi spesi fino a pochi giorni fa. Ha davvero avuto senso svegliarsi ora? A guardare il conto, no.