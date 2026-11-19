Quanto verrà davvero mostrato è ancora da vedere. Whoop ha lasciato intendere che nel racconto potrebbero entrare anche sonno e recupero e il loro legame con le prestazioni. Una regola, però, c’è: ogni pilota deve dare il proprio consenso. E quello di Max, come si è capito da Las Vegas, non arriverà. Il suo no vale anche fuori dalla pista: “Non uso nessun dispositivo. Anche per il mio allenamento non uso niente, perché prima di tutto non mi piace essere monitorato e so quando sono stanco”, ha dichiarato nel giovedì che ha aperto il weekend come riportato da The Race.

“Le persone non necessitano di conoscere il mio battito cardiaco. Io stesso non voglio conoscerlo”, continua. “So quando è alto, so quando è basso. Per me, è decisamente una cosa privata”, aggiunge. Il suo è un discorso personale, che lascia liberi i colleghi: “Se i piloti vogliono averlo, certo. Non è qualcosa che mi piace e nemmeno ciò che voglio che la gente veda o mostri”.

Diversa, invece, è la posizione di Charles Leclerc. Con una premessa: il monegasco è già ambasciatore Whoop e lo dice lui per primo. “Non ho niente da nascondere. Lo sono e uso il dispositivo da parecchio tempo per monitorare il mio recupero, il mio sonno, ma anche quando sono in macchina. Adesso c’è anche un dispositivo certificato dalla FIA che possiamo indossare, senza più nasconderlo, mentre guido, quindi è una buona cosa. Almeno per me è molto utile. Mostrarlo a tutti è un discorso di cui discuteremo di sicuro, ma personalmente non ho nessun problema”.