Proprio quando la F1 crede di aver pronta l’ennesima trovata per intrattenere i propri seguaci, ecco che arriva Max Verstappen. E, generalmente, quando si parla di contorno, la risposta è sempre e solo una: no grazie. Così è stato anche a Las Vegas, quando, nel corso del Media Day, all’olandese è stato chiesto un parere sulla proposta di mostrare il battito cardiaco dei piloti in diretta TV.
Il progetto nasce da un accordo appena annunciato tra la F1 e Whoop, azienda che produce dispositivi indossabili per salute e fitness. L’obiettivo è portare i dati biometrici dei piloti nelle dirette tv. Per far capire come funzionerebbe, sono state mostrate alcune simulazioni, con il battito di Charles Leclerc al GP di Gran Bretagna e quello di Liam Lawson in Brasile. Il sistema registra molto più di un semplice numero, comunque: tra le informazioni c’è anche il tempo trascorso nelle varie zone di battito, utile per misurare lo stress complessivo di un pilota.
Quanto verrà davvero mostrato è ancora da vedere. Whoop ha lasciato intendere che nel racconto potrebbero entrare anche sonno e recupero e il loro legame con le prestazioni. Una regola, però, c’è: ogni pilota deve dare il proprio consenso. E quello di Max, come si è capito da Las Vegas, non arriverà. Il suo no vale anche fuori dalla pista: “Non uso nessun dispositivo. Anche per il mio allenamento non uso niente, perché prima di tutto non mi piace essere monitorato e so quando sono stanco”, ha dichiarato nel giovedì che ha aperto il weekend come riportato da The Race.
“Le persone non necessitano di conoscere il mio battito cardiaco. Io stesso non voglio conoscerlo”, continua. “So quando è alto, so quando è basso. Per me, è decisamente una cosa privata”, aggiunge. Il suo è un discorso personale, che lascia liberi i colleghi: “Se i piloti vogliono averlo, certo. Non è qualcosa che mi piace e nemmeno ciò che voglio che la gente veda o mostri”.
Diversa, invece, è la posizione di Charles Leclerc. Con una premessa: il monegasco è già ambasciatore Whoop e lo dice lui per primo. “Non ho niente da nascondere. Lo sono e uso il dispositivo da parecchio tempo per monitorare il mio recupero, il mio sonno, ma anche quando sono in macchina. Adesso c’è anche un dispositivo certificato dalla FIA che possiamo indossare, senza più nasconderlo, mentre guido, quindi è una buona cosa. Almeno per me è molto utile. Mostrarlo a tutti è un discorso di cui discuteremo di sicuro, ma personalmente non ho nessun problema”.
Un po’ più cauto George Russell. Il pilota della Mercedes non si oppone, ma si chiede a cosa serva davvero e, soprattutto, che storie potrebbero nascere da numeri così personali. “Da neutrale, se fossi seduto sul divano penso che mi piacerebbe vederlo. Ma ognuno è diverso. Un quarantacinquenne ha probabilmente un battito molto più basso di un diciottenne. E quando sei in griglia dirai che Fernando Alonso è glaciale quando si spengono i semafori, perché il suo battito è molto più basso. Metti mio padre in macchina, che ha 72 anni, e il suo battito sarà ancora più basso di quello di Fernando”.
Il rischio, dice, è che un dato diventi giudizio. “Anche persone della stessa età hanno battiti diversi. Non so davvero come possa essere un valore aggiunto, se mi spiego, perché siamo tutti così diversi. Ma creerà un racconto positivo per alcuni e io sono fortunato perché direi che il mio battito è sul lato basso. Empatizzerei con un pilota il cui battito naturale è di 20 battiti più alto di quello di un altro. Quindi sì, da neutrale penso sia bello. Non dirò di no, ma penso che vada bene così come siamo”.
Non è del tutto una novità, comunque, perché il battito cardiaco in diretta si era già visto in F1: nel GP del Brasile del 1994 con Ayrton Senna e due anni prima, nella stessa gara, con Christian Fittipaldi. Ma è la prima volta che i dati biometrici entrano in modo sistematico nelle dirette.