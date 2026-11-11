Kimi Antonelli l’ha fatto davvero! A Brackley come Valentino Rossi nel 1998, Toto Wolff e la Mercedes “Senza parole”

Appena arrivato in Inghilterra, se i suoi jeans e la sua felpa sono passati inosservati, lo stesso non si può dire dei suoi capelli: attimi di incredulità e risate, come si può vedere dal video che la Mercedes ha pubblicato sui propri canali social. E la didascalia, in questo caso ironica, non lascia spazio a interpretazioni: “Non abbiamo parole”.

Del resto, l’aveva anticipato lui stesso proprio a Interlagos, parlando a Sky Sport F1: “Potrei tingermi i capelli per poi parlare davanti a tutti i dipendenti, sarebbe divertente presentarmi lì così”. La scena, a giudicare dal video, è stata esattamente quella che si poteva immaginare. Applausi, risate e facce stupite, a cominciare da quella di George Russell. Appena entrato, si può dire che abbia lasciato tutti senza parole ancora una volta.

Il più colpito, forse, è stato Toto Wolff. Il team principal ha avuto bisogno di qualche secondo per riprendersi, poi ha fatto la domanda che tutti avevano in testa: “Hai pagato per questo?”. “Aspettavo questa reazione”, l’esclamazione dell’italiano prima di scoppiare a ridere per quell’espressione così incredula. Una ventata d’aria fresca in F1, dentro ma anche fuori dalla pista.

Del resto, questo è Kimi Antonelli: uno che, nonostante la pressione e gli occhi costantemente addosso, ha sempre messo il suo divertimento davanti a tutto il resto. Un mantra che ha ripetuto fino a quella notte magica di Città del Messico, riscrivendo definitivamente la storia della F1 e diventando il più giovane di sempre a laurearsi campione. Dopo Valentino Rossi, un nuovo italiano con i capelli color Italia sul tetto del mondo nel Motorsport. Già pronto a dare tutto per ripetersi.