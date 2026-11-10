Ma Kimi Antonelli che fa scomporre Jannik Sinner? “Facile parlare adesso, però è veramente tanta roba”. E attenzione che ora potreste sportellarci al simulatore (e in pista)

Chi meglio di Jannik Sinner può capire cosa significhi diventare un fenomeno mondiale dello sport a poco più di vent’anni. Lui, il Re del tennis contemporaneo grazie ai suoi 30 titoli conquistati nel circuito ATP di cui cinque Grande Slam, il più vincente tra i tennisti italiani dell’era Open. Uno che a vincere ci ha fatto l’abitudine, talmente tanto da non scomporsi mai. Per quello, serviva solo l’impresa di Kimi Antonelli nel Mondiale di F1, diventando il più giovane pilota di sempre a conquistare un titolo.
Mai nessuno come lui, diventato al pari di Jannik un’icona più che un “semplice” fuoriclasse nel proprio sport. Oltretutto, è risaputo che da ormai qualche anno i due condividano un rapporto di amicizia, andando oltre gli incontri casuali nel paddock di F1 di cui l’altoatesino è ambasciatore nel mondo. Non si era mai visto però un Sinner tifoso, almeno fino ad oggi.
Quel lato, l’attuale numero 2 del tennis mondiale l’ha tirato fuori nel corso dell’evento “Be Like Jannik”, sul palco per un talk con Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia, e Darren Cahill, il suo allenatore uscente. Si parlava di tennis e dell’infortunio che lo sta costringendo a rimanere momentaneamente fermo ai box, ma a un certo punto il discorso è finito sui motori. E Sinner non ha fatto finta di niente: “Ho una grande passione per il motorsport, che è la categoria che seguo di più. A casa ho il mio simulatore e mi piace guidare. Ovviamente sappiamo tutti quello che sta succedendo con Kimi e siamo tutti molto, molto felici”.
La domanda, a quel punto, è venuta da sé: Antonelli è un altro Jannik? Lui prima prende le distanze, poi si lascia andare. “Ognuno di noi è diverso, ma certamente quello che sta facendo lui, quello che ha fatto... beh, è facile parlarne ora, ma anche lui ha passato dei momenti difficili perché la prima stagione in F1 non è stata semplice. Poi, quando uno riesce a ritrovare se stesso, cerca di andare avanti in tutti i modi possibili”, racconta senza troppi giri di parole. Poi aggiunge: “È un talento, sì, ma senza il lavoro non si va da nessuna parte: lui ha lavorato tantissimo per ottenere quello che è riuscito a fare e, pensare che ci sia riuscito già nella seconda stagione in F1, è veramente tanta roba”.
Parla da chi ci è passato. D’altronde, Jannik sa bene cosa vuol dire essere giovanissimo, avere addosso gli occhi di tutti e dover rialzarsi dopo momenti complicati, l’ultimo dei quali proprio quello che sta attualmente vivendo. E in questo ci ha rivisto il percorso del suo amico, oltre che molto probabilmente pilota preferito.
Ma non è tutto e sui motori il discorso continua. Perché la passione di Jannik per le quattro ruote non è solo una frase di circostanza e, a sentirlo, in questi mesi lo sta persino aiutando: “Questo periodo qua è un momento particolare. Sono a casa, gioco al simulatore praticamente tutto il giorno, poi vado in palestra e, quando torno, mi rimetto sul simulatore”.
Poi arriva l’ammissione che fa sognare tutti quanti: “L’ho sempre detto: in futuro mi vedrete su una macchina a correre sul serio! Però in questo momento ci sto pensando... no, scherzo, adesso spero prima di tornare in campo. Ho avuto anche qualche discussione su questo tipo di cose, ma insomma…”, chiosa ridendo così come tutta la platea davanti a sé.
Simulatore, palestra, simulatore: il Re del tennis ha trovato un modo tutto suo per ingannare l’attesa, forzata. E se la battuta sul futuro in pista è uno scherzo, l’idea di un Sinner che si diverte a sportallare sul virtuale fa già sorridere. Antonelli, a questo punto, è avvisato: dopo il Mondiale, un avversario in più da affrontare al simulatore c’è già. E magari, a caso in qualche lobby, potreste persino sfidarlo.