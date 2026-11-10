Ma Kimi Antonelli che fa scomporre Jannik Sinner? “Facile parlare adesso, però è veramente tanta roba”. E attenzione che ora potreste sportellarci al simulatore (e in pista)

Quel lato, l’attuale numero 2 del tennis mondiale l’ha tirato fuori nel corso dell’evento “Be Like Jannik”, sul palco per un talk con Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia, e Darren Cahill, il suo allenatore uscente. Si parlava di tennis e dell’infortunio che lo sta costringendo a rimanere momentaneamente fermo ai box, ma a un certo punto il discorso è finito sui motori. E Sinner non ha fatto finta di niente: “Ho una grande passione per il motorsport, che è la categoria che seguo di più. A casa ho il mio simulatore e mi piace guidare. Ovviamente sappiamo tutti quello che sta succedendo con Kimi e siamo tutti molto, molto felici”.

La domanda, a quel punto, è venuta da sé: Antonelli è un altro Jannik? Lui prima prende le distanze, poi si lascia andare. “Ognuno di noi è diverso, ma certamente quello che sta facendo lui, quello che ha fatto... beh, è facile parlarne ora, ma anche lui ha passato dei momenti difficili perché la prima stagione in F1 non è stata semplice. Poi, quando uno riesce a ritrovare se stesso, cerca di andare avanti in tutti i modi possibili”, racconta senza troppi giri di parole. Poi aggiunge: “È un talento, sì, ma senza il lavoro non si va da nessuna parte: lui ha lavorato tantissimo per ottenere quello che è riuscito a fare e, pensare che ci sia riuscito già nella seconda stagione in F1, è veramente tanta roba”.

Parla da chi ci è passato. D’altronde, Jannik sa bene cosa vuol dire essere giovanissimo, avere addosso gli occhi di tutti e dover rialzarsi dopo momenti complicati, l’ultimo dei quali proprio quello che sta attualmente vivendo. E in questo ci ha rivisto il percorso del suo amico, oltre che molto probabilmente pilota preferito.