Di storie simili più o meno note ce ne sono moltissime nel motorsport, eppure questa occupa un posto abbastanza ingombrante in classifica. Nel 2006 Valentino Rossi sta lottando per il suo terzo titolo mondiale con Yamaha, l’ottavo in carriera. La motivazione però non è quella di sempre, tant’è che Rossi comincerà a presentarsi sempre più spesso nel paddock della Formula 1 per valutare un eventuale passaggio alle quattro ruote. Il titolo lo vincerà Nicky Hayden. È durante quella stagione che Yamaha comincia a cercare un sostituto a Colin Edwards, in modo da avere quantomeno un piano per il futuro, cosa che farà l’anno successivo ingaggiando Jorge Lorenzo a partire dalla stagione 2008. In quel momento però, la scelta ricadde su Casey Stoner, che all’epoca si stava producendo in un esordio scoppiettante sulla MotoGP, pieno di acuti e di errori con la Honda del Team di Lucio Cecchinello.

Lin Jarvis porta avanti la trattativa, Casey accetta e Yamaha è pronta alla firma quando l’allora manager di Valentino Rossi, Luigino ‘Gibo’ Badioli, si mette di traverso. La storia viene accennata dallo stesso Rossi nella biografia ‘La mia storia’ (Rizzoli, 480pp.), a cui Davide Brivio aggiungerà qualche dettaglio durante la nostra chiacchierata: Valentino lavorava con Jeremy Burgess, un capotecnico australiano, e Badioli s’era convinto che tra lui e Stoner si sarebbe potuto creare un legame troppo forte.



Probabilmente di questo veto lo stesso Valentino non venne informato se non a cose fatte, quando Casey aveva già ripiegato sulla Ducati, che si ritrovò tra le mani uno dei migliori affari della propria storia.



Cosa che, racconta ancora Brivio, Stoner non mancò di ricordare con sottile eleganza alla prima gara del 2007, quando vinse in Qatar al debutto sulla Desmosedici: “Quella di andare nel Team Ducati è stata la decisione perfetta per me, sono stati una famiglia dall’inizio, quindi è stata una scelta perfetta”, furono le parole di Casey a Paolo Beltramo al parco chiuso. Parole che si persero nell’aria un po’ per tutti, tranne che per il box Yamaha.



Difficile sapere come sarebbe andata se Casey Stoner si fosse vestito di blu. Forse Ducati non avrebbe avuto il suo primo titolo mondiale nel 2007, forse Jorge Lorenzo non avrebbe trovato posto in quella squadra, ad oggi la più vincente in MotoGP e, forse, Valentino si sarebbe portato a casa quel titolo. Congetture che lasciano il tempo che trovano. A rimanere impressa nei nostri cervelli invece è l’immagine di quei due piloti lì, in posa dietro a una Yamaha M1 per il lancio di una stagione che non c’è mai stata.