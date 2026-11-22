Sì, Marc Márquez s’è rivelato capace di fare un respiro in più persino combattendo quel se stesso che era tutto istinto e immediatezza, quel pilota che prima voleva tutto e subito. Anche a costo di buttarsi per terra e sgretolarsi. Ha dovuto mettere le mani dentro la propria testa. Ha lavorato su se stesso, anche facendosi aiutare. Per imparare a misurarsi. Per capire che la velocità è l’arte della frenata (anche del pensiero). Per educarsi a accontentarsi quel tanto che basta in un giro o in una gara per non bruciare il futuro. Accettazione del limite come qualcosa che c’entra niente con la resa, ma è lucida disciplina. Insomma: accontentarsi quel tanto che serve per poter poi fare davvero un respiro in più, quando conta sul serio, quando il traguardo si decide veramente.

Un respiro in più è pure un gran pezzo di Vasco Rossi: "Quando avrai consumato le ultime energie dietro ad ogni passione / Quando avrai realizzato che vivere non è più di una grande illusione / Quando avrai constato che esistere è soltanto un respiro in più". Oh, ma non sembra una preghiera laica a “d’io”? E’ esattamente quello che faceva Arthur Schopenhauer quando toglieva il velo di Maya alle nostre stronzate quotidiane. Prendere atto della realtà, dei limiti che esistono, proprio come ha fatto Marc Marquez. Quando hai consumato tutto dietro alle tue passioni e hai realizzato che la vita, spesso, non è più di una grande illusione che ci raccontiamo per tirare sera, ti resta addosso solo l'osso che non puoi permetterti di fratturare: la pura volontà di esserci ancora. Il margine minimo, ostinato, quasi animalesco di un respiro in più. E proprio lì dentro, in quel millimetro che separa la resa dalla tenuta, Vasco piazza la frase che, paradossalmente per uno che fa Rossi di cognome, sembra scritta proprio per Marc Marquez: "Sarai pronto a morire per vivere finalmente come vuoi tu". Friedrich Nietzsche l’avrebbe chiamato amor fati, o forse l'istinto puro dell'oltreuomo che brucia tutte le certezze per creare se stesso. Morire per vivere. Accettare di mandare in vacca il passato, le bandiere, la riconoscenza, pur di prenderti l'esistenza alle tue condizioni. Senza chiedere permesso.