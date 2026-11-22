Marc Márquez ha vinto il decimo titolo mondiale. Dieci. Uno oltre quel nono che doveva essere l’ultimo, il sipario su una carriera già mostruosa, la pensione dorata da godersi sul divano. Uno oltre i nove che sono stati di Valentino Rossi. Il secondo dopo la sua rinascita e quell’infortunio che rischiava di fargli dire basta per sempre. È un decimo titolo mondiale che ha il peso esatto di "un respiro in più". Insomma: questione di polmoni, di diaframma, di quella frazione di secondo in cui l'aria manca, il corpo ti urla di mollarla lì, e tu invece spalanchi il gas un metro più in là anche se hai già dimostrato tutto. Dieci come un respiro in più dopo quel respiro in più che Marc Márquez s’è rifiutato di fare nel 2020 a Jerez, quando scelse di tornare in pista a poche ore da un intervento chirurgico rischiando di rovinarsi per sempre. Quello non fu eroismo, ma arroganza. Sentirsi Dio. L'arroganza cieca e bellissima di chi si crede invincibile e non accetta il limite della carne. Fino a dover scoprire che nessun uomo è Dio, ma ogni uomo può essere “d’io”. Da lì, esattamente da lì, è diventato il Marc Marquez del respiro in più. Usato come metodo di vita in ogni giorno del suo calvario dopo quel maledetto luglio a Jerez. Giorno dopo giorno. Sala operatoria dopo sala operatoria. Dolore dopo dolore. Fino a quando ha fatto un altro respiro in più: se n’è fregato altamente di tradire la sua storia per andarsi a regalare un respiro in più in Ducati, sopra all’unica moto che quel respiro in più poteva darglielo davvero.
Sì, Marc Márquez s’è rivelato capace di fare un respiro in più persino combattendo quel se stesso che era tutto istinto e immediatezza, quel pilota che prima voleva tutto e subito. Anche a costo di buttarsi per terra e sgretolarsi. Ha dovuto mettere le mani dentro la propria testa. Ha lavorato su se stesso, anche facendosi aiutare. Per imparare a misurarsi. Per capire che la velocità è l’arte della frenata (anche del pensiero). Per educarsi a accontentarsi quel tanto che basta in un giro o in una gara per non bruciare il futuro. Accettazione del limite come qualcosa che c’entra niente con la resa, ma è lucida disciplina. Insomma: accontentarsi quel tanto che serve per poter poi fare davvero un respiro in più, quando conta sul serio, quando il traguardo si decide veramente.
Un respiro in più è pure un gran pezzo di Vasco Rossi: "Quando avrai consumato le ultime energie dietro ad ogni passione / Quando avrai realizzato che vivere non è più di una grande illusione / Quando avrai constato che esistere è soltanto un respiro in più". Oh, ma non sembra una preghiera laica a “d’io”? E’ esattamente quello che faceva Arthur Schopenhauer quando toglieva il velo di Maya alle nostre stronzate quotidiane. Prendere atto della realtà, dei limiti che esistono, proprio come ha fatto Marc Marquez. Quando hai consumato tutto dietro alle tue passioni e hai realizzato che la vita, spesso, non è più di una grande illusione che ci raccontiamo per tirare sera, ti resta addosso solo l'osso che non puoi permetterti di fratturare: la pura volontà di esserci ancora. Il margine minimo, ostinato, quasi animalesco di un respiro in più. E proprio lì dentro, in quel millimetro che separa la resa dalla tenuta, Vasco piazza la frase che, paradossalmente per uno che fa Rossi di cognome, sembra scritta proprio per Marc Marquez: "Sarai pronto a morire per vivere finalmente come vuoi tu". Friedrich Nietzsche l’avrebbe chiamato amor fati, o forse l'istinto puro dell'oltreuomo che brucia tutte le certezze per creare se stesso. Morire per vivere. Accettare di mandare in vacca il passato, le bandiere, la riconoscenza, pur di prenderti l'esistenza alle tue condizioni. Senza chiedere permesso.
Marc Márquez questa roba l’ha imparata sulla pelle viva, fino all'ultimo nervo pizzicato da un osso rotto. Ha capito che è un respiro in più a nascondere tutto l’ossigeno che serve per i traguardi impossibili e per quelle vette in cui l’aria è troppo rarefatta per chi non è capace di autogenerare ossigeno. Dove gli altri vanno in debito d’aria e si accontentano del compitino, lui l’ossigeno se l’è dovuto fabbricare dentro, a forza di autoregolamentazione (anche se sembra un paradosso), lavoro su di sé e “fate i bravi, non è ancora il vostro turno” a tutti quei ragazzi veloci pronti a rimpiazzarlo che stanno negli altri box. Per Marc Márquez questo decimo titolo è un respiro in più che appaga persino la dipendenza da vittorie che non bastano mai. Quella fame feroce, intima e disumana, quasi patologica e pervasiva di chi non conosce la quiete. Perché la quiete, per uno fatto così, somiglia troppo alla morte.
Però fermiamoci pure un attimo. Perché è facile celebrare chi vince, ma la verità ha sempre due facce. E Marc Márquez si porta dietro pure la macchia di un respiro in meno. O meglio: la macchia del respiro in più che non ha fatto quando, nel 2015, si è messo in mezzo a una battaglia che non era sua. Quella pagina resta lì. Sporca. Pesante. Impossibile da cancellare anche oggi che i mondiali sono dieci per lui. Forse proprio oggi, per la decima volta sul tetto del mondo, capisce che è brutto sporcare la storia pur di non farla scrivere a un altro. Forse oggi, mentre si gusta tutto l’ossigeno che c’è nel respiro in più di questo suo decimo titolo mondiale, capisce anche quando un respiro in più avrebbe dovuto farlo in quei giorni del 2015. Sarebbe la lezione profondamente umana dentro questa immensa lezione sull’essere uomo e “d’io” che è il decimo titolo di Marc Marquez: l'esistenza è una guerra continua contro l'illusione di essere arrivati. Non contro chi arriva. E l’ossigeno più vero, quello che ti salva, è sempre quello che ti strappi da solo. Un respiro in più. Quando sembra non essercene più.