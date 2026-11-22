In estrema sintesi, in questo 2026 Bezzecchi è stato il più veloce e Marquez il più forte. Ad ogni modo, la sensazione è che punterà a vincere anche domani. Nel frattempo Marc ha dovuto fare i conti con la direzione artistica della MotoGP, la quale pare che gli abbia chiesto di non festeggiare il titolo con il numero 10. Una copia di quanto successo lo scorso anno, quando però lo spagnolo e il suo entourage scrissero ‘More Than a Number’, più di un numero, per celebrare il 9° mondiale in Giappone e soprassedere sulla cifra esatta.



Ora, secondo un’indiscrezione, sembra che Marc abbia scelto di indossare la maglia numero 10 del Barcellona per eludere almeno in parte il divieto. Magari non è così, magari alla fine andrà diversamente, eppure non ci sarebbe da stupirsi né dell’eventuale diktat di MotoGP Group né della soluzione pensata da Marc Marquez. Staremo a vedere.



Grande incognita per la gara della domenica sarà la condizione del circuito: mentre scriviamo ha smesso di piovere, ma con queste temperature il tracciato farà fatica ad asciugarsi durante la notte. Certo, prima ci saranno Moto3 e Moto2 e un po’ di sole potrà dare una mano. Non è da escludere però che possa arrivare un altro scroscio d’acqua a complicare ancora un po’ la rincorsa a questo decimo mondiale.