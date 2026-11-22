Queste sono le corse. Marc Marquez, una vita a lottare soprattutto con sé stesso, lo sa almeno quanto gli altri. Mancano 10 chilometri al suo decimo titolo mondiale quando perde l’anteriore in curva 7 e finisce nella via di fuga nel disappunto generale. Niente di grave, gli basterà chiudere nei primi nove posti nella gara lunga e portare a casa sette punti visto il 5° posto di Martín nella Sprint. A fare tutto bene dalla mattina invece è Marco Bezzecchi, che dopo essersi messo a posto con la gomma soft per il giro secco - chiuso con il record della pista in Q2 - parte forte e chiude con 8 secondi di vantaggio su Raul Fernandez, roba quasi commovente per una gara del sabato, il che porta il campionato a squadre nelle mani dell’Aprilia.
In estrema sintesi, in questo 2026 Bezzecchi è stato il più veloce e Marquez il più forte. Ad ogni modo, la sensazione è che punterà a vincere anche domani. Nel frattempo Marc ha dovuto fare i conti con la direzione artistica della MotoGP, la quale pare che gli abbia chiesto di non festeggiare il titolo con il numero 10. Una copia di quanto successo lo scorso anno, quando però lo spagnolo e il suo entourage scrissero ‘More Than a Number’, più di un numero, per celebrare il 9° mondiale in Giappone e soprassedere sulla cifra esatta.
Ora, secondo un’indiscrezione, sembra che Marc abbia scelto di indossare la maglia numero 10 del Barcellona per eludere almeno in parte il divieto. Magari non è così, magari alla fine andrà diversamente, eppure non ci sarebbe da stupirsi né dell’eventuale diktat di MotoGP Group né della soluzione pensata da Marc Marquez. Staremo a vedere.
Grande incognita per la gara della domenica sarà la condizione del circuito: mentre scriviamo ha smesso di piovere, ma con queste temperature il tracciato farà fatica ad asciugarsi durante la notte. Certo, prima ci saranno Moto3 e Moto2 e un po’ di sole potrà dare una mano. Non è da escludere però che possa arrivare un altro scroscio d’acqua a complicare ancora un po’ la rincorsa a questo decimo mondiale.