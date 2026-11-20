La domanda a Marc Marquez: è più il sollievo perché sei arrivato a fine giornata senza complicazioni o la pressione che aumenta perché ci avviciniamo al sabato? Lui risponde che è sicuramente la prima: “Ho passato la giornata a guardare dove avrei potuto sbagliare, è molto di più il sollievo. Al box ho detto di non lavorare troppo sulla moto perché sono io a non andare, non riesco a guidare sciolto perché sono in tensione e con questa moto se non giochi col corpo fai molta fatica. L’obiettivo è fare una bella qualifica, diciamo da seconda fila. Logicamente mi piacerebbe di più arrivare davanti, adesso però non ho la velocità per riuscirci”. La buona notizia, per lui, è che apparentemente le condizioni meteo sono migliorate, scongiurando quasi del tutto le possibilità di qualifiche e Sprint sul bagnato, condizioni complicatissime. Fa sorridere poi che Jorge Martín sia perfettamente in linea con Marc Marquez: la paura di farsi male in un circuito come questo - in cui Jorge fece una spaventosa caduta alla prima curva nel 2021 - è una costante, così come il dolore al polso che è migliorato ma non è in condizioni ottimali. Lui comprensibilmente preferisce non pensarci: “Anche se fossi all’80% dovrei solo pensare a dare tutto quello che ho”. Martín, per tenere aperto il mondiale, deve recuperare almeno un paio di decimi sul passo, cosa in cui lui si è detto piuttosto fiducioso. Il favorito per il momento sembra essere Marco Bezzecchi, velocissimo sia la mattina che il pomeriggio con gomme usate. Il 72 soffre un po’ sul giro secco con gomme morbide nella seconda metà del circuito, che è dove sia Alex Marquez che Fabio di Giannantonio sono riusciti a fare la differenza. Il che, per altro, ci racconta bene di come Ducati non sia così indietro nei tanto chiacchierati curvoni veloci, grande punto di forza dell’Aprilia per buona parte della stagione.