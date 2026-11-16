Nel van con Andrea Migno: “Una stagione in Moto3 costa 200.000€, in Moto2 il doppio. Mig Babol? Faccio tre lavori, vorrei non fare un ca**o due ore”

“Sono tra le quattro persone più umili d’Europa”, dice Andrea Migno quando pensa alle serate in discoteca con Valentino Rossi. Ha sempre quel modo lì di dirti le cose, leggero anche quando fa sul serio, che è molto più spesso di quanto lasci intendere la sua vita studiata da dietro uno schermo. È uno che ragiona tanto. È uno che quando ha smesso di correre, a differenza di altri, se l’è passata male per davvero, almeno finché non ha trovato il modo di rivedere in positivo la sua vita e prendere tutto quello che arriva, il che è significato accettare tre lavori: raccolta e analisi dei dati in pista per VR46, il podcast Mig Babol e coaching nell’Academy, in cui tra le altre cose insegna a impennare ai ragazzini come Lorenzo Pritelli. Bello perché vivi di quello che ti piace, brutto perché non hai tempo di fare altro.



Ne parliamo seduti nel Panama Peak P10+ durante il GP del Sachsenring a seguito di una breve passeggiata in cui lo abbiamo visto produrre autografi, video saluti e abbracci a un gran numero di persone che, a pensarci, non lo inseguono né per parlare col pilota né tantomeno per il podcast: cercano il personaggio, perché a prescindere da quale lavoro stia facendo l’impressione è che sia sempre uno vero. Un uomo delle corse.



Andrea racconta quanto costa una stagione in Moto3, quanto ne costa una in Moto2 e com’è organizzata la griglia tra chi paga, chi pareggia i conti e chi mette in tasca qualcosa. Racconta del periodo buio, quando passi da fare “il gioco delle torri a Mirabilandia tutti i giorni” al vuoto, al niente. Dice che se ne esce facendo qualcosa, anche mettere in ordine. Dice che gli piace l’Argentina e che quell’ultimo podio, il primo sul bagnato, è uno dei ricordi più belli passati su di una moto assieme alla vittoria del Mugello, 4 giugno 2017. Dice che tra le altre cose il suo podcast è diventato un biglietto da visita, ma pure una sorta di riscatto personale. A pensarci bene pure insegnare ai piloti dell’Academy come si mette una moto a candela non dev’essere male: magari lo stai insegnando al prossimo campione del mondo.