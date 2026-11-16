La mentalità del campione spiegata da Max Verstappen: “Mi considero il migliore, lo pensavo già nel 2015”. E no, non è arroganza

Il miglior pilota del mondo che spiega come continuare a esserlo. E non servono nemmeno tanti giri di parole: per Max Verstappen la questione è semplice e passa tutta dalla testa. Il punto di partenza è una frase che non lascia spazio all’immaginazione, senza modestia e senza arroganza: “Penso sempre di essere il migliore, altrimenti lascerei”, ha affermato ai media olandesi come riportato da FormulaPassion.it. “È un pensiero che ti passa sempre per la testa. Lo pensavo già nel 2015, nonostante sapessi di avere ancora molto da imparare. Ero però consapevole di avere il potenziale per diventare il migliore”. Parla di sé come di un pilota che non ha mai smesso di crescere, ma che ha sempre saputo dove sarebbe arrivato. Una certezza che, nel suo caso, non è presunzione e bastano le sue gare - oltre ai suoi numeri - per capire perché.

Poi, però, c’è la parte più interessante: come si resta in piedi quando non si vince. L’olandese ci riflette ripensando al suo 2026, partito decisamente in salita e con una Red Bull lontana dagli avversari diretti, Mercedes e Ferrari su tutti: “Credo di aver semplicemente disputato una buona stagione. Naturalmente, in F1 dipendi anche dalla tua vettura. Ultimamente siamo riusciti a far funzionare di nuovo tutto piuttosto bene ed è proprio in queste condizioni che arrivano le vittorie. A dire il vero, trovarsi secondi in campionato è una grande sorpresa, ma ce la teniamo stretta. Credo che, come squadra, abbiamo incontrato molte difficoltà all’inizio. La vettura non era al livello in cui avremmo voluto che fosse. Dovevamo ancora imparare molto riguardo alle power unit, ma nel corso della stagione abbiamo fatto grandi progressi. Ultimamente, la macchina è diventata decisamente più competitiva”.