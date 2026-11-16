La mentalità del campione spiegata da Max Verstappen: “Mi considero il migliore, lo pensavo già nel 2015”. E no, non è arroganza

Il miglior pilota del mondo che spiega come continuare a esserlo. E non servono nemmeno tanti giri di parole: per Max Verstappen la questione è semplice e passa tutta dalla testa. Il punto di partenza è una frase che non lascia spazio all’immaginazione, senza modestia e senza arroganza: “Penso sempre di essere il migliore, altrimenti lascerei”, ha affermato ai media olandesi come riportato da FormulaPassion.it. “È un pensiero che ti passa sempre per la testa. Lo pensavo già nel 2015, nonostante sapessi di avere ancora molto da imparare. Ero però consapevole di avere il potenziale per diventare il migliore”. Parla di sé come di un pilota che non ha mai smesso di crescere, ma che ha sempre saputo dove sarebbe arrivato. Una certezza che, nel suo caso, non è presunzione e bastano le sue gare - oltre ai suoi numeri - per capire perché.
Poi, però, c’è la parte più interessante: come si resta in piedi quando non si vince. L’olandese ci riflette ripensando al suo 2026, partito decisamente in salita e con una Red Bull lontana dagli avversari diretti, Mercedes e Ferrari su tutti: “Credo di aver semplicemente disputato una buona stagione. Naturalmente, in F1 dipendi anche dalla tua vettura. Ultimamente siamo riusciti a far funzionare di nuovo tutto piuttosto bene ed è proprio in queste condizioni che arrivano le vittorie. A dire il vero, trovarsi secondi in campionato è una grande sorpresa, ma ce la teniamo stretta. Credo che, come squadra, abbiamo incontrato molte difficoltà all’inizio. La vettura non era al livello in cui avremmo voluto che fosse. Dovevamo ancora imparare molto riguardo alle power unit, ma nel corso della stagione abbiamo fatto grandi progressi. Ultimamente, la macchina è diventata decisamente più competitiva”.
Qui sta il senso di tutto il discorso. Un campione non si misura solo quando vince, ma anche quando non può. E Verstappen, nei weekend in cui l’obiettivo era ben lontano dal tagliare per primo il traguardo, non ha mai smesso di spingere: “Per quanto mi riguarda, non mi arrendo mai; non ci si accontenta mai. Anche quando mi trovavo a lottare a centro gruppo, cercavo sempre di ottenere il massimo dalla situazione. A volte il massimo possibile è un sesto posto, quando la vettura non è in grado di fare di meglio, ma quando la macchina entra nella finestra di rendimento ideale, allora puoi lottare nelle posizioni di vertice e, di conseguenza, puntare alla vittoria”.
È un modo di ragionare molto semplice e proprio per questo difficile da imitare. Un qualcosa che, comunque, all’olandese è sempre riuscito benissimo e non per quel famoso “uomo contro la macchina”. Poi, quando invece la situazione si ribalta, cambia tutto: “Sottrai punti a tutti gli altri. È quello che è successo nelle ultime gare e ne sono davvero felice”. Il merito, però, Max lo divide con la sua squadra e anche questa capacità è una di quelle che definisce i campioni, capaci di spingere non solo sé stessi, ma anche tutti coloro che li circondano.
“Anche il team non ha mai mollato, continuando a spingere per trovare miglioramenti e comprendere le difficoltà emerse. Sono davvero contento che, nel corso di una sola stagione, siamo riusciti a compiere una svolta così importante”. La mentalità vincente, alla fine, è tutta qui. Credere di essere il migliore, ma non dare mai nulla per scontato. E allo stesso tempo, far esprimere tutti al proprio miglior livello.