Kimi Antonelli in Ferrari? “0% e c’è un motivo”. E poi Wolff racconta: “A casa mia si addormentava con mia moglie, io guardavo film da solo”

C’è un motivo se Toto Wolff considera Kimi Antonelli quasi come un figlio. L’ha raccontato spesso negli anni, rimarcandolo appena vinto il titolo Mondiale in Messico, quando insieme hanno (ri)scritto la storia della F1. Contano i risultati, le piste di mezzo mondo e le giornate passate in fabbrica, tra Brackley e Brixworth. Ma più di tutto contano le sere in cui Kimi era ancora un ragazzino e il lavoro finiva sul divano di casa Wolff, in Inghilterra.
“Due o tre anni fa, quando lavorava in fabbrica a Brackley, dormiva sempre a casa nostra”, ha raccontato l’austriaco in un’intervista concessa a Bild. “Era ancora minorenne, quindi non potevamo semplicemente metterlo in albergo. Era praticamente un ospite fisso a casa di Susie (la moglie di Wolff, ndr) e mia”. E proprio di quei periodi, Wolff ricorda un aneddoto in particolare: “La sera spesso guardavamo film insieme, anche se di solito ero solo io. Susie non riusciva a stare sveglia per più di dieci minuti e Kimi era completamente esausto dopo le intense giornate. Poi si addormentavano entrambi spalla a spalla e io guardavo il film da solo”.
Una famiglia, più che un team e il suo numero 1. Si parla di affetto, tanto, ma anche di nessun regalo concesso. Perché Kimi in Mercedes ha dovuto dimostrare tutto, soprattutto mentre fuori qualcuno storceva il naso. “Mettevano in dubbio il suo talento, dicevano che non meritava di essere in F1 per una squadra di punta come la Mercedes. Ma noi non abbiamo mai dubitato di lui nemmeno per un secondo!”, continua il team principal, specificando: “Questo non significa, però, che lo abbiamo viziato con un pacchetto ‘tutto incluso’ e senza problemi. Era chiaro che volevamo vedere dei risultati”.
Gli stessi che non sono mai mancati, dal primo all’ultimo giorno vissuti assieme alla Mercedes. Anni di vittorie di cui il titolo Mondiale appena conquistato è solo la ciliegina sulla torta. Adesso, però, c’è anche un contratto da rinnovare, ma Wolff si dice sicuro che basti una chiacchierata. E in tal senso, il fantasma della Ferrari che ogni tanto torna ad agitare i sogni dei tifosi non lo preoccupa nemmeno un po’: “0%. Kimi e la sua famiglia sono persone leali”.
In F1 la lealtà non sempre basta, ma in questo caso, rassicura, non è l’unica carta: “Questa stagione ha dimostrato che possiamo vincere gare e titoli. Questa è la cosa più importante per ogni pilota. Kimi incluso. Lui appartiene alla Mercedes come le ruote appartengono a una macchina. Ecco perché, dopo aver vinto il titolo, ha detto che non riusciva a immaginarsi di guidare per nessun’altra squadra che non fosse la nostra”.
Per gli italiani, un Antonelli in rosso resta un sogno a occhi aperti. Eppure, l’amore per il ragazzo di Bologna ha già superato i colori della tuta: “Ciò che Kimi ha ottenuto grazie alla sua naturalezza e al suo successo è che l’Italia, pur rimanendo appassionata della sua nazionale, la Ferrari, ha aperto il cuore e l’anima a questo giovane italiano. I tifosi ora indossano magliette della Ferrari con cappellini della Mercedes. Monza ne è stato l’esempio perfetto. Gli spettatori erano in realtà delusi dal fatto che nessuna delle due rosse avesse tagliato il traguardo per prima, ma erano entusiasti che Kimi, uno di loro, fosse sul gradino più alto del podio”.
Resta il capitolo soldi, al centro di ogni speculazione dal Messico in poi. Wolff non entra nei dettagli, ma la linea è piuttosto chiara: “Nessuno deve preoccuparsi delle sue finanze. Per Kimi e la sua famiglia, la cosa più importante è che guidi una macchina competitiva. Allo stesso tempo, sappiamo di avere un campione del mondo che merita di essere ricompensato di conseguenza”.
Il futuro andrà rivisto insieme, magari tra una chiacchiera e l’altra su quel divano che da ragazzino l’ha accolto. Per adesso, però, gli occhi sono già puntati su Las Vegas e sul prossimo obiettivo da centrare. Ripetersi, perché questo, come entrambi hanno raccontato in coro, vuole essere solo l’inizio.