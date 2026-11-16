Kimi Antonelli in Ferrari? “0% e c’è un motivo”. E poi Wolff racconta: “A casa mia si addormentava con mia moglie, io guardavo film da solo”

Una famiglia, più che un team e il suo numero 1. Si parla di affetto, tanto, ma anche di nessun regalo concesso. Perché Kimi in Mercedes ha dovuto dimostrare tutto, soprattutto mentre fuori qualcuno storceva il naso. “Mettevano in dubbio il suo talento, dicevano che non meritava di essere in F1 per una squadra di punta come la Mercedes. Ma noi non abbiamo mai dubitato di lui nemmeno per un secondo!”, continua il team principal, specificando: “Questo non significa, però, che lo abbiamo viziato con un pacchetto ‘tutto incluso’ e senza problemi. Era chiaro che volevamo vedere dei risultati”.

Gli stessi che non sono mai mancati, dal primo all’ultimo giorno vissuti assieme alla Mercedes. Anni di vittorie di cui il titolo Mondiale appena conquistato è solo la ciliegina sulla torta. Adesso, però, c’è anche un contratto da rinnovare, ma Wolff si dice sicuro che basti una chiacchierata. E in tal senso, il fantasma della Ferrari che ogni tanto torna ad agitare i sogni dei tifosi non lo preoccupa nemmeno un po’: “0%. Kimi e la sua famiglia sono persone leali”.

In F1 la lealtà non sempre basta, ma in questo caso, rassicura, non è l’unica carta: “Questa stagione ha dimostrato che possiamo vincere gare e titoli. Questa è la cosa più importante per ogni pilota. Kimi incluso. Lui appartiene alla Mercedes come le ruote appartengono a una macchina. Ecco perché, dopo aver vinto il titolo, ha detto che non riusciva a immaginarsi di guidare per nessun’altra squadra che non fosse la nostra”.