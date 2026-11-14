Podcaster mannari, paginari: Io l’avevo detto. L’unico vincitore è Roberto Mancini che parla come se avesse perso 7-0 con la Francia

The Winner is ROBERTO MANCINI, scritto e pensato maiuscolo. L’ho detto per primo su questo media in tempi non sospetti, quando veniva trattato da reietto, da traditore della patria, da mercenario senza Dio, solo per aver scelto di incul*re cammelli e petrodollari. L’unico leader vincente in una nazione ridotta a favela esistenziale di un popolo senza più un presente: l’ha dimostrato, inventandosi in quattro giorni una squadra vincente di cui tutto il pianeta mormora e che fa godere. Eccoli in fila i lestofanti a chiedergli scusa. L’algoritmo me li fa scrollare: quale verbo più adatto per descrivere ciò che faccio nel dopo minzione digitale.
Godo per il fegato-fegato spappolato dall’invidia dei tanti addetti e suoi colleghi che si auguravano il fallimento. Tutti lì, i corifei del nulla, gli zelanti signori delle pagine rosa, i podcaster mannari con la bava alla bocca, a fare la fila per salire sul carro del vincitore, mentre a palazzo la congiura si complica e Malagò ora trionfa uber alles: state attente tr*ie, perché se lo fate saltare, MANCINI scappa di nuovo e stavolta ad allenare il San Marino che è più vicino a casa sua, nelle Marche.
I boiardi federali e la pletora di scribacchini collusi col regime dei favori non gli hanno perdonato di aver vinto gli Europei del 2021. Un’impresa magica, partorita dall’alchimia mentale che solo lui sa attivare nel gruppo, senza bisogno delle misure anti-Playstation disastrosamente vantate da quel preside dell’ego che è stato Duciano Spalletti (sì, scritto con la D).
Osservo l’occhio di ROBERTO MANCINI nelle interviste, dopo la clamorosa vittoria con la Francia che sarei anche sceso in piazza a festeggiare con gli altri abitanti delle favele e anestetizzare per almeno un’ora il nulla che impregna i nostri patemi collettivi. L’algoritmo Mancini-centrico che ho condizionato me lo ripropone da diverse angolazioni: si vede che ce l’ha durissimo. La sua squadra gioca un calcio che produce Cialis. Osservo l’iride cangiante al verde del marchigiano tignoso in lui. Abbiamo sempre un occhio che non mente, di solito quello sinistro.
Dà risposte da dandy quale è: mette in scena il pilota automatico, identica enfasi che avrebbe anche se avesse perso 7-0. Come nel dopopartita di Italia-Belgio in cui ha il coraggio da uomo controvento, capace di dichiarare e celebrare lo sprazzo di bel gioco che solo lui aveva visto e che noi ciechi non abbiamo colto. ROBERTO MANCINI ha imparato a filtrare 6 decenni di ribellione ad ogni sistema lo abbia accluso al regime del presente, ai giochi abbietti del potere che ostacolano la via dell’Eroe, specie di fronte a coloro che per mestiere estrapolano e decontestualizzano ciò che il personaggio del momento dichiara a caldo ovvero i giornalisti, intendo quelli ricchi: non a cottimo come me, colmo di risentimento verso chi monetizza facendo loro i presunti argomenti seri tipo il Medio Oriente, Ucraina, Femminismo e Garlasco.
Vado a vedere Mancini che è ancora diciottenne, in un Sampdoria-Lazio. Lui e Laudrup impressionanti. Correvano, attaccavano, imbucavano, facendo la differenza: due geni della natura. E nel dopopartita vedo un tifoso della squadra ospite che cammina impugnando una pistola. I ricordi sono sempre al presente. Mancini sfreccia sulla moto d’acqua col suo grande amico Gianluca Vialli. Vivono assieme da anni, accanto casa mia a Genova. Mica devi essere Doriano per amarli. Infatti sono formalmente torinista, la squadra più sfigata al mondo: potevano chiamarsi Joy Division United.
E intanto la macchina del tempo si proietta, oltre la polvere, già ai prossimi Europei che un destino shakespeariano vuole siano in Inghilterra e Irlanda 2028. Lui sarà lì, nel giorno della finale di nuovo a Wembley, in piedi a presidiare l'area tecnica, col suo capello anni 80, giacca e cravatta, l'eleganza e lo sguardo di chi ha visto l'inferno e ogni volta lo supera. Li porterà di nuovo lì, a giocarsi il trono del continente. E quando l'arbitro fischierà la fine, quando la coppa tornerà all’ingrato paese, ROBERTO MANCINI lascerà che la diga ceda e piangerà lacrime vere, disperate e bellissime. Abbracciato al vento, insieme a GIANLUCA VIALLI, con la sua maglia numero 9, a sorridergli, a guidarlo per mano verso l'ennesimo miracolo che loro due riusciranno a realizzare.