Altro che gli influencer, Lewis Hamilton da Rafah: “Genocidio di Israele a Gaza inaccettabile, non possiamo voltarci dall’altra parte”

Il quadro, nel frattempo, resta pesante. A Rafah si stava allestendo il 308° convoglio diretto nella Striscia. L’Egitto continua a mandare rifornimenti, ma dopo l’accordo di cessate il fuoco dell’anno scorso, che ha fermato i principali combattimenti, i camion che arrivano sono molti meno dei 600 al giorno stabiliti come minimo. A peggiorare tutto, anche le forti piogge dello scorso fine settimana: decine di migliaia di tende sono state spazzate via e cinque persone sono morte, tra cui tre bambini. Secondo le prime stime dell’ONU, più di 200 mila persone potrebbero avere bisogno di assistenza.

Hamilton ha scelto questo posto per un motivo preciso: Rafah è l’unico punto di accesso a Gaza che non è controllato dagli israeliani e da lì passano gli aiuti e il cibo per la popolazione. Col tempo è diventato anche un rifugio per i profughi in fuga. Al termine della sua visita, poi, ha deciso di raccontare tutto tramite un lungo post su Instagram: “Gli ultimi tre anni del genocidio di Israele a Gaza sono sconvolgenti”, scrive. “È un’ingiustizia che alle persone venga negata la libertà, la sicurezza e la dignità. Nessun essere umano dovrebbe essere trattato come se la sua vita contasse di meno. Ho visto muri che si estendevano per miglia, costruiti per tenerli dentro. Trovandomi lì, fuori da quello che sembrava un carcere a cielo aperto, tutto ciò a cui riuscivo a pensare era entrare per aiutare”.

Poi è passato a quello che ha visto direttamente con i suoi occhi: “Al confine di Rafah, ho visto camion di cibo in fila pronti a partire, ma regolarmente non viene permesso loro di entrare o subiscono gravi ritardi. Il primo autista in fila con cui ho parlato stava già aspettando da oltre 12 ore. Nel centro logistico vicino, ho visto il duro lavoro della Mezzaluna Rossa Egiziana, ma ho anche visto ciò che viene respinto per motivi folli. Sacchi a pelo, kit di pronto soccorso, attrezzature mediche, sedie a rotelle, persino palloni da calcio per i bambini. Israele deve adempiere ai suoi obblighi previsti dal cessate il fuoco e far entrare i camion degli aiuti. Nessuna scusa. So che così tante persone provano la stessa impotenza. Lo stesso bisogno di fare qualcosa invece di limitarsi a guardare. Non voglio che ci abituiamo alla loro sofferenza. Non voglio che ci voltiamo dall’altra parte”.

Nel mondo di oggi c’è chi preferisce non esporsi, chi gira lo sguardo dall’altra parte e chi prende posizione solo quando conviene. Lewis Hamilton no. Mentre gli altri guardano altrove, lui ci mette ancora una volta la faccia. Lo fa con un viaggio e senza scuse. Perché quanto sta succedendo è un qualcosa che non può passare inosservato.